AZ wint mede dankzij Beukema achtste officiële wedstrijd op rij

Zondag, 16 januari 2022 om 18:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:48

AZ heeft zondagavond tegen Fortuna Sittard de achtste officiële wedstrijd op rij gewonnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen rekende dankzij goals van Sam Beukema en Yukinari Sugawara met 1-2 met Fortuna af. De aansluitingstreffer van Ben Rienstra kwam uiteindelijk te laat. Door de zege staat AZ vijfde met 35 punten uit 19 duels, terwijl het elftal van Sjors Ultee dieper in de problemen komt. Met dertien punten uit negentien wedstrijden blijft het steken op een zeventiende plaats.

Bij AZ werd de geblesseerde Bruno Martins Indi centraal achterin vervangen door Beukema. Voor Mats Seuntjens en Rienstra betekende het treffen met de Alkmaarders een weerzien met hun oude werkgever. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam al vroeg op naam van Zian Flemming, die Peter Vindahl testte met een goed geplaatste vrije trap. Aan de andere kant toonde de ploeg van trainer Jansen zich vervolgens uiterst efficiënt, toen Owen Wijndal een voorzet op maat in huis had voor de meegelopen Beukema. De verdediger kon van dichtbij vogelvrij inknikken: 0-1.

Sam Beukema maakt zíjn eerste en de 2500ste voor @AZAlkmaar in de Eredivisie! ??#FORAZ pic.twitter.com/r1scuecMRE — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

Fortuna sloeg eerder deze week nog een Engels bod op Flemming af. De Limburgers willen de 23-jarige aanvaller koste wat kost behouden in de strijd tegen degradatie. Niet heel vreemd, want het meeste gevaar kwam tegen AZ voor rust voornamelijk van hem. Zo was Flemming tien minuten voor rust dicht bij de gelijkmaker toen hij een hoekschop van Seuntjens tegen de lat kopte. De thuisploeg zette de jacht op de gelijkmaker voort, maar Vindahl had ook een antwoord op een gevaarlijke doelpoging van Seuntjens.

In de tweede bedrijf slaagde AZ er beter in om Fortuna van het eigen doel weg te houden. De bezoekers kwamen na een uur spelen zelfs op een comfortabelere voorsprong, nadat Roel Janssen AZ een goal in de schoot worp. De verdediger kon een treffer van Sugawara in eerste instantie voorkomen, maar treuzelde enkele luttele seconden later met de bal aan de voet in eigen zestien. Dani de Wit kon eenvoudig onderscheppen en bood Sugawara vervolgens een niet te missen kans: 0-2.

De ruimere marge werkte bevrijdend voor de Alkmaarders, die direct op jacht gingen naar de 0-3. Een vrije trap van Fredrik Midtsjö werd eerst uit de kruising geplukt door Michael Verrips, waarna Beukema zag hoe zijn kopbal van de lijn werd gered door Tesfaldet Tekie. De spanning werd in de slotfase nog enigszins teruggebracht, toen Vindahl in de fout ging bij een afstandsschot van Rienstra: 1-2.