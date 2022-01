Gigantische blunder leidt eerste zege sinds een maand in voor Liverpool

Zondag, 16 januari 2022 om 16:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:02

Liverpool heeft zondagmiddag voor het eerst sinds 16 december weer eens een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp was na twee gelijke spelen en een nederlaag in eigen huis met 3-0 te sterk voor Brentford. Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain en Takumi Minamino namen de treffers voor hun rekening. Liverpool heeft nu 45 punten uit 21 wedstrijden en klimt daarmee naar de tweede plek, daar Chelsea zaterdag verloor van koploper Manchester City, dat nog een voorsprong heeft van 11 punten. De ploeg van Klopp heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Liverpool - Brentford 3-0

Klopp kon tegen Brentford niet beschikken over Mohamed Salah en Sadio Mané, die momenteel actief zijn op de Afrika Cup. De Duitser koos voor een voorhoede met Roberto Firmino, Diogo Jota en Oxlade-Chamberlain. De thuisploeg koos duidelijk voor een andere speelwijze, daar in het eerste bedrijf opportunistisch de ballen in het strafschopgebied van Brentford werden gebracht. Tot het gewenste effect leidde dat niet. Een schot van Trent Alexander-Arnold ging over en een inzet van Virgil van Dijk uit een corner werd ternauwernood van de lijn gehaald. Op slag van rust was Fabinho wel trefzeker. De middenvelder stond bij de tweede paal klaar om een doorgeschoten corner binnen te koppen: 1-0.

Gepruts bij Brentford ?? De verdediging is de weg kwijt en Firmino en Minamino profiteren optimaal, 3-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVBRE pic.twitter.com/I9VcbiEd6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

In het tweede bedrijf viel er beduidend meer te genieten voor beide doelen. Een schot van Fabinho van grote afstand werd gepakt door doelman Álvaro Fernández, terwijl aan de overkant Bryan Mbeumo rakelings naast schoot na een fraaie steekpass van Christian Norgaard. De bezoekers weerden zich kranig, maar konden niet voorkomen dat Liverpool de eerste zege in een maand tijd boekte. Na een afgemeten voorzet van Andrew Robertson zorgde Jota met het hoofd voor de tweede treffer van de middag. Even daarvoor had de aanvaller al de paal geraakt met een snoeihard schot. Het slotakkoord kwam van de voet van Minamino. De invaller profiteerde optimaal van geklungel in de defensie bij Brentford en kon op aangeven van Firmino eenvoudig afronden: 3-0.

West Ham United - Leeds United 2-3

West Ham United was bij een overwinning op Leeds United op drie punten gekomen van Chelsea, maar keek in eigen huis al snel tegen een achterstand aan door toedoen van Jack Harrison, die de bal op aangeven van Adam Forshaw in de linkerbovenhoek schoot. De thuisploeg deed via Jarrod Bowen wel iets terug tien minuten voor rust, maar moest toezien hoe Leeds via wederom Harrison alsnog met een voorsprong de kleedkamer in ging. Vijf minuten in de tweede helft trokken the Hammers de stand opnieuw gelijk, toen Pablo Fornals vanaf de linkerkant naar binnen trok en de korte hoek vond. Genoeg voor een punt was het niet, daar Harrison amper tien minuten later zijn hattrick voltooide door de bal op aangeven van Raphinha over de uitkomende Lukasz Fabianski te wippen: 3-2.