Mario Götze scoort eindelijk en brengt PSV weer boven Ajax

Zondag, 16 januari 2022 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:57

PSV heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie overgenomen van Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt wist namelijk de eerste wedstrijd van 2022 winnend af te sluiten. FC Groningen werd dankzij het eerste competitiedoelpunt van Mario Götze met 0-1 verslagen in de Euroborg. Winteraankoop Joey Veerman maakte in de tweede helft als invaller zijn opwachting bij PSV, dat door de minieme zege nu op 46 punten staat. Nummer twee Ajax, dat met 0-3 won van FC Utrecht eerder deze zondag, volgt op een punt.

De bezoekers uit Eindhoven traden in de voorhoede aan met Maximiliano Romero, die de niet geheel fitte Carlos Vinícius verving als centrumspits. Het was de eerste basisplaats voor de Argentijnse aanvaller in deze jaargang bij PSV. Daarnaast waren er in de achterste linie basisplaatsen voor Jordan Teze, Armando Obispo en linksback Mauro Júnior. Op het middenveld ontbrak Ibrahim Sangaré vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup. Desondanks liet Schmidt de onlangs gearriveerde Veerman niet starten in Groningen. Érick Gutiérrez verscheen wel gewoon aan de aftrap bij de Eindhovense titelkandidaat.

Het artikel gaat verder onder de video Discussie Ten Hag en Driessen over coronavlucht: 'Regels voor topsport iets anders' Meer videos

Joey Veerman maakte als invaller zijn debuut namens PSV.

De start van PSV in Groningen was veelbelovend en al in de tiende minuut van de ontmoeting werd de ban gebroken. Gakpo had een prima voorzet in huis vanaf de linkerflank en het was de alerte Götze die op beheerste wijze voor de 0-1 zorgde. Voor de aanvallende middenvelder was het opmerkelijk genoeg pas zijn eerste treffer in de Eredivisie van het seizoen 2021/22. Hij tekende al wel voor vier doelpunten in Europees verband en een in de Johan Cruijff Schaal. Voorafgaand aan het openingsdoelpunt was er overigens goed storend werk van Mauro Júnior, die de bal onderschepte en Gakpo vervolgens in staat stelde om een voorzet af te leveren richting de scorende Götze. Gakpo staat inclusief zijn voorzet tegen Groningen op tien assists in de Eredivisie dit seizoen.

PSV bleef in het restant van de eerste helft jagen op een tweede doelpunt tegen Groningen, dat een enigszins aangeslagen indruk maakte. Ritsu Doan zag na een halfuur spelen een hard schot net naast de verkeerde kant van de paal verdwijnen. De thuisspelende ploeg haalde het rustsignaal met een kleine achterstand en mocht derhalve blijven hopen op een positief resultaat in het eerste duel na de winterstop. Trainer Danny Buijs koos in de rust overigens niet voor wissels aan de kant van Groningen. Bij PSV waren er halverwege ook geen wijzigingen. Pas na 64 minuten besloot Schmidt om wissels door te voeren. Veerman verving de moegestreden Marco van Ginkel. Tegelijkertijd werden Romero en Doan afgelost door respectievelijk Yorbe Vertessen en Bruma. Bij Groningen was er na rust ook speeltijd voor Melayro Bogarde, die op huurbasis overkwam van TSG Hoffenheim.

De slotfase in Groningen, dat Leros Duarte kort na de hervatting de lat zag raken middels een vrije trap, stond niet bol van het aantrekkelijke voetbal. Groningen bleef dapper zoeken naar openingen in de defensie van PSV, maar echt grote kansen werden niet genoteerd. De nieuwe lijstaanvoerder hield de rijen doorgaans gesloten en hoopte ondertussen op een counter. In de vierde minuut van blessuretijd maakte matchwinner Götze nog plaats voor verdediger Philipp Mwene. Kort daarvoor was Mauro Júnior op de linksbackpositie afgelost door Philipp Max. PSV richt zich nu op donderdag, als Telstar op bezoek komt in de achste finale van de TOTO KNVB Beker. Zondag volgt dan de absolute titelkraker tegen Ajax in het Philips Stadion. Eerder dit seizoen ging PSV in de Johan Cruijff ArenA nog met 5-0 onderuit tegen de concurrent uit Amsterdam, al was er ook de 0-4 zege in augustus in het duel om de Johan Cruijff Schaal.