Everton grijpt in en zet Rafael Benítez per direct op straat

Zondag, 16 januari 2022 om 15:58 • Laatste update: 16:11

Everton heeft de samenwerking met manager Rafael Benítez beëindigd, zo laat de club zondagmiddag weten via een officiële verklaring. Na de nederlaag van zaterdag tegen laagvlieger Norwich City (2-1) bleek voor de clubleiding de maat vol. Benítez stond sinds de zomer voor de groep bij Everton, waar hij werd aangesteld als de opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti.

De aanstelling van Benítez ging al gepaard met de nodige kritiek, daar de Spanjaard een verleden heeft bij aartsrivaal en stadsgenoot Liverpool. The Athletic kwam zaterdagavond al met het nieuws dat de manager de nederlaag tegen Norwich niet zou overleven. Everton is bezig aan een uiterst teleurstellend seizoen en staat op de zestiende plek met slechts 19 punten uit 19 wedstrijden. De clubleiding van Everton is met Benítez een afkoopsom overeen gekomen en gaat nu op zoek naar een vervanger.

Everton ging zaterdag voor de tiende keer in negentien duels onderuit in de Premier League. Op bezoek bij Norwich City keken the Toffees al na achttien minuten tegen een 2-0 achterstand aan, waarna een rake omhaal van Richarlison onvoldoende was voor een resultaat: 2-1. "We kregen twee goals tegen door onze eigen fouten en dan maak je het jezelf heel lastig", zei Benítez, die weigerde zelf de handdoek in de ring te gooien, na afloop. Van de laatste dertien wedstrijden in de Premier League wist Benítez er slechts één te winnen met zijn elftal. Tussentijds werd in de FA Cup wel gewonnen van Hull City.

Benítez nam het afgelopen zomer over van Carlo Ancelotti, die plotseling terug kon naar Real Madrid en daar gretig gebruik van maakte. De komst van Benítez lag vanwege zijn verleden als manager van aartsrivaal Liverpool erg gevoelig bij de supporters van Everton. De uitsupporters van de club vroegen zaterdag op Carrow Road, het stadion van Norwich, via spandoeken om het ontslag van de coach. "Benítez, get out of our club", was te lezen. Ook bestormde een Everton-fan het veld in een poging bij de manager te komen.