The Telegraph: Van de Beek streept naam van een club alvast door

Donny van de Beek heeft de naam van een geïnteresseerde club doorgestreept. Volgens The Telegraph ziet de middenvelder van Manchester United geen heil in een tussentijdse overstap naar Newcastle United, de huidige nummer negentien in de Premier League. Van de Beek, die niet verder komt dan een enkele invalbeurt, heeft naar verluidt geen trek in degradatievoetbal, zo klinkt het vanuit Engeland. De degradatiekandidaat uit Newcastle dacht aan een huurdeal voor de Nederlander met Manchester United tot het einde van het seizoen.

Het is niet bekend of het in degradatiegevaar verkerende Newcastle een tweede poging gaat doen om Van de Beek los te weken bij Manchester United, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. The Magpies, die zaterdag ook niet wisten te winnen van concurrent Watford (1-1), wisten eerder deze transferperiode al wel Kieran Trippier (Atlético Madrid) en Chris Wood (Burnley) aan de selectie toe te voegen. Voor de verdediger en aanvaller werd in totaal ruim veertig miljoen euro neergelegd. Ondertussen is er bij de laagvlieger goede hoop dat centrumverdediger Diego Carlos kan worden overgenomen van Sevilla. Er is reeds een eerste bod uitgebracht in Spanje.

Ondertussen wordt er in de diverse buitenlandse media driftig gespeculeerd over de toekomst van Van de Beek op clubniveau. Manchester Evening News schreef donderdag dat Van de Beek aangeboden zou zijn bij Borussia Dortmund en Newcastle United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano ontkrachtte een dag later in ieder geval het contract over de Duitsers; over de interesse uit Newcastle-upon-Tyne kon hij niets bevestigen noch ontkennen. Van de Beek speelt sinds september 2020 op Old Trafford en kwam vooralsnog tot 49 duels, waarin hij 2 keer scoorde. Dit seizoen staat de teller op zeven duels (één goal), met in totaal 379 speelminuten.

Manager Ralf Rangnick wil in ieder geval dat Van de Beek het seizoen afmaakt bij Manchester United, zo liet hij weten in aanloop naar het uitduel met Aston Villa (2-2) van zaterdag. "Ik wil dat Donny blijft", zei de Duitser, die de Oranje-international in Birmingham liet invallen, vrijdag op stellige wijze. "Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven. Van de Beek wil naar het WK en Van Gaal heeft hem verteld dat hij regelmatig moet spelen. Dat begrijp ik, maar we hebben veel concurrentie in de ploeg." De Duitser heeft op het middenveld verder de keuze uit Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic en Jesse Lingard. Paul Pogba is momenteel herstellende van een slepende hamstringblessure; van de Fransman is nog onduidelijk wanneer hij terug wordt verwacht.