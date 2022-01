Dramatische middag voor Maeda: debutant in tranen naar het ziekenhuis

Zondag, 16 januari 2022 om 15:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

FC Utrecht beleefde zondagmiddag een teleurstellende middag in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake was in eigen huis niet opgewassen tegen Ajax en ging met 0-3 onderuit. Die stand was halverwege al bereikt. Tot overmaat van ramp viel aanwinst Naoki Maeda ook nog uit met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. De Japanner kwam ongelukkig in botsing met Lisandro Martínez en werd nog tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht.

Maeda ging na acht minuten spelen een sprintduel aan met Martínez en zag hoe de verdediger van Ajax als winnaar uit de bus kwam. De Argentijn raakte naast de bal echter ook de enkel van de onfortuinlijke Japanner, die door twee mensen van de staf huilend van het veld werd gedragen. "Dat is ook een moment. Het was hard en op de bal, maar er wordt ook wat anders geraakt", doelt Hake bij ESPN op de ingreep van Martínez. "Ik heb daar weleens andere beslissingen genomen zien worden. Zijn been staat vast, dit is ongelukkig. We moeten afwachten wat hij precies heeft, maar het is niet goed, anders hoeft hij er niet op deze manier vanaf. "

Maeda is pas een aantal weken in Utrecht. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Nagoya Grampus. Mocht de samenwerking van beide kanten bevallen, dan kan FC Utrecht gebruik maken van de optie tot koop die het heeft weten te bedingen. In dat geval ligt Maeda tot medio 2025 vast in de Domstad. De Japanner had dus meteen een basisplek, maar moet vrezen voor een zware blessure. De komende dagen moet blijken hoe ernstig de kwetsuur exact is. Maeda is zondagmiddag nog tijdens het verloren duel met Ajax naar het ziekenhuis gebracht.

Het was een flinke dreun op een toch al teleurstellende middag voor Utrecht. "Het was redelijk kansloos", analyseerde Hake de 0-3 nederlaag. "We zijn in de eerste twintig minuten overrompeld door Ajax, zowel met als zonder bal. Wij waren de bal snel kwijt, dat kwam ook door de agressiviteit van Ajax. Dan sta je al snel op een 0-2 achterstand. Daarna pakten we het wel goed op. Het is frustrerend dat ons een honderd procent kans wordt ontnomen door de grensrechter, dat zijn de momenten waar wij het van moeten hebben. Maar uiteindelijk begint het bij die eerste twintig minuten."

Hake doelde op een moment na een half uur spelen. Bij een 0-2 stand ging Anastasios Douvikas alleen op Remko Pasveer af, maar de spits werd ten onrechte teruggevlagd wegens buitenspel door assistent-scheidsrechter Joost van Zuilen. De grensrechter gooide meteen zijn vlag in de lucht zonder het moment af te wachten. De beelden van ESPN wezen uit dat er van buitenspel geen sprake was. Volgens commentator Vincent Schildkamp zou Van Zuilen daarop meteen zijn excuses hebben aangeboden aan de bank van Utrecht, die op een iPad al zagen dat de assistent het niet bij het rechte eind had.