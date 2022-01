Brobbey verbaast met uitspraak over Leipzig: ‘Dat is best wel frappant’

Zondag, 16 januari 2022 om 14:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Brian Brobbey luisterde zondag zijn terugkeer bij Ajax op met twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3). Na afloop bekent de aanvaller dat hij een moeilijke en soms eenzame periode heeft gekend bij Leipzig, dat besloot om hem tijdelijk terug te sturen richting Amsterdam. De bekentenis van Brobbey zorgt voor enigszins gemengde gevoelens bij Kees Kwakman, die de wedstrijd in Utrecht analyseerde.

"Ik voel me goed en ben blij dat ik belangrijk kon zijn voor het team. Ik voel me goed", aldus Brobbey voor de camera van ESPN. "Ik kon op zich wel langer door, maar de trainer haalde me eraf. Ik ben er bijna, heb bij Leipzig natuurlijk niet zoveel wedstrijden gespeeld. Ik hoef me niet zoveel aan te passen, want ik loop hier natuurlijk al elf jaar. Ik weet hoe de trainer wil spelen. Bij Leipzig hebben ze gezegd dat ik mijn rust moet zoeken en mijn best moet doen. Ik heb daar veel geleerd van ervaren jongens. Ik moest daar een man zijn, zat er in mijn eentje zonder vader en moeder. Dat was zwaar, zeker weten. Ik voel dat ik nu vrij in mijn hoofd ben. Hoe het later gaat zien we wel."

?? Brobbey scoort direct bij zijn terugkeer in het shirt van Ajax!#UTRAJA pic.twitter.com/9DLyBn0lJM — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

"Daar staat een overtuigende speler, ja dat wordt nog wel leuk hoor straks", concludeert presentator Toine van Peperstraten na het zien van het interview met de trefzekere Brobbey. De uitspraken van de Ajax-aanvaller echter over het niet geweldige halfjaar bij RB Leipzig komen enigszins als een verrassing analist Kees Kwakman, die als analist aanwezig is in De Galgenwaard. "Het blijft natuurlijk best wel frappant wat hij zegt over wat hij allemaal is tegengekomen bij Leipzig. Wat voor een jongen van negentien jaar natuurlijk doodnormaal is, als je naar een ander land gaat zonder je ouders. Maar dat wist je van tevoren natuurlijk ook wel, dat dat ging gebeuren. Het heeft op de ene speler weer meer impact dan op de andere speler", aldus Kwakman, die Brobbey in Utrecht tweemaal zag scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Discussie Ten Hag en Driessen over coronavlucht: 'Regels voor topsport iets anders' Meer videos

Kwakman is aan de andere kant ook positief over de inbreng van Brobbey tijdens zijn rentree in het Ajax-shirt. "Als hij ziet dat hij kan worden aangespeeld, dan zoekt hij gelijk zijn tegenstander op en gaat er dan een beetje tegenaan leunen met dat sterke lichaam natuurlijk. Dat deed hij goed vandaag en dan natuurlijk nog zijn twee goals", deelt de analist een compliment uit aan de scorende aanvaller, die in de slotfase door trainer Erik ten Hag naar de kant werd gehaald. Davy Klaassen was zijn vervanger bij Ajax.

Tadic is na afloop van het gewonnen duel met FC Utrecht goed te spreken over de samenwerking met Brobbey. "Hij is een geweldige jongen en een geweldige speler", zegt de aanvoerder van Ajax voor de camera van ESPN. "We hebben hem gemist. Het is mooi dat hij terug is. Hij weet waar hij moet lopen en waar de bal is. Zijn bewegingen waren goed."