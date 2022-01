De Mos legt Veerman langs de Sangaré-meetlat en uit zijn twijfels

Zondag, 16 januari 2022 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Er wordt het nodige verwacht van Joey Veerman, die onlangs de overstap maakte van sc Heerenveen naar PSV. Aad de Mos gaat echter niet mee in de euforie rondom de 23-jarige middenvelder, voor wie circa zes miljoen euro werd neergelegd door de Eindhovense club. De trainer in ruste is bang dat Veerman geen goed koppel gaat vormen met de momenteel op de Afrika Cup actieve. Ibrahim Sangaré.

"Jij hebt je twijfels volgens mij, hè?", vraagt Hans Kraay junior aan De Mos in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Ze hadden een uitstekend middenveld", antwoordt de analist, die als coach enige tijd werkzaam was in Eindhoven. "Er is geanticipeerd op het weggaan van Davy Pröpper en Marco van Ginkel die niet honderd procent top is om een aantal wedstrijden achter elkaar te kunnen spelen. Dus het ideale middenveld, dat PSV bij toeval heeft neer kunnen zetten, laten we dat niet vergeten, na de 5-0 pandoering tegen Ajax. Toen heeft Schmidt wat geschoven en is hij eindelijk tot de ontdekking gekomen dat Érick Gutiérrez eigenlijk een hele belangrijke speler voor hem is."

Bij #GoedemorgenEredivisie heersen twijfels over het beoogde nieuwe PSV-koppel Veerman & Sangaré ?? "Ik denk niet dat ze goed bij elkaar passen"#GROPSV pic.twitter.com/lCXmIgFqWA — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

"Sangaré is ook veel beter gaan spelen en Mario Götze is onomstreden op nummer tien", vervolgt De Mos, die geen toekomst ziet in het koppeltje Veerman-Sangaré op het middenveld van PSV. "Ik denk dat Veerman snel naar voren wil en zichzelf wil etaleren. En ik ben benieuwd of hij negentig minuten in dat tempo meekan. En waarom is Sangaré goed gaan spelen? Omdat Gutiérrez als beste van allemaal, nog beter dan Götze, het hele spel leest. Als een soort trainer. En Sangaré viel ook niet op in de Johan Cruijff ArenA (toen PSV met 5-0 verloor van Ajax, red.), hij liep verloren rond."

"En Gutiérrez gaat een metertje naar links en een metertje naar rechts, zoals Willem van Hanegem dat had", gaat De Mos verder met zijn analyse over PSV. "Waardoor jij wel die bal kan afspelen, die je vroeger verloor. En daar waren de analisten heel kritisch op, op de twee of drie ballen die Sangaré verloor. Niet op de goede dingen die hij deed." De international van Ivoorkust heeft echter stappen gemaakt, zo luidt het oordeel. "Dat werd steeds minder. In plaats van vier ballen verloor hij er nog maar een. En hij ging ook nog scoren. Maar dat lag altijd weer aan het schakeltje dat bij hem paste. Dus ik ben benieuwd of Veerman die schakel is die PSV gaat missen. Want dat gaat wel een heel groot gat worden, dat ga ik je voorspellen. Sangaré is onomstreden de beste balafpakker."