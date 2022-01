Ten Hag reageert op coronarel: ‘Als ze vragen hebben, kunnen ze zich melden’

Zondag, 16 januari 2022 om 12:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

Erik ten Hag heeft zich zondagmiddag voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht uitgelaten over de rel rond het afgelopen trainingskamp. Ajax besloot vroegtijdig terug te keren naar Nederland nadat enkele spelers besmet waren met het coronavirus. De Amsterdammers negeerden bij de terugvlucht de coronaregels, door het positief geteste viertal in een apart vliegtuig terug te laten vliegen. Dat kwam de Amsterdammers onder meer op kritiek te staan van Hugo de Jonge.

Na het beëindigen van het trainingskamp in de Algarve, als gevolg van vier positieve coronatests, werden de vier besmette personen door Ajax in een privévliegtuig terug naar Nederland gebracht. De regels in Portugal schrijven echter voor dat een positief getest persoon pas mag reizen na het overleggen van een negatieve PCR-test, maar Ajax wilde het viertal niet achterlaten in het hotel. De handelswijze van de Amsterdammers leidde tot een storm aan kritiek, onder meer van De Jonge, voormalig demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Overal geldt dat iedereen zich moet houden aan de regels die een land stelt”, zo reageerde De Jonge in gesprek met De Telegraaf op de coronarel rond Ajax. “Sporters zijn niet uitgesteld van wet- en regelgeving, sporters staan niet boven de wet. Dus het betekent dat je in quarantaine moet als je besmet bent. En niet vliegen, zo zijn de regels. Ajax is daarop aangesproken, iedereen moet zich aan de regels houden. Ja, ik heb contact opgenomen met Ajax. Wat ik daarbij gezegd heb, laat ik tussen ons. Het is belangrijk dat de regels goed worden nageleefd en dat positief getesten de afgesproken periode van zelfisolatie doorlopen."

Voor privévluchten gelden dezelfde regels als voor de rest van de luchtvaart. Ajax wilde in eerste instantie geen nadere toelichting geven op de gemaakte keuze. "Wij hebben ontzettend zorgvuldig gehandeld en hebben ondanks de regelgeving extra momenten ingelast die niet hoefden", reageerde Ten Hag voor de camera van ESPN op de commotie die ontstond rond het trainingskamp. "Daar zijn conclusies uit getrokken. De regels schrijven wat anders voor, maar we hebben het op een zorgvuldige en professionele manier gedaan. Als ze (critici, red.). vragen hebben, kunnen ze zich melden."