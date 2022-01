De Mos waarschuwt Feyenoord: ‘Iedereen neemt posities in, zoals bij Ajax’

Zondag, 16 januari 2022 om 11:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:37

Aad de Mos maakt zich enigszins zorgen over Arne Slot. De analist is onder de indruk van de beginmaanden van de coach bij Feyenoord, maar volgens hem zijn er steeds meer 'scheurtjes' te bespeuren. Daarnaast zet De Mos zijn vraagtekens bij de eventuele komst van Riechedly Bazoer naar De Kuip, want er zal in dat geval waarschijnlijk een middenvelder plaats moeten maken voor de speler van Vitesse.

"Feyenoord moet oppassen, laat ik dat vooropstellen", zo opent De Mos zijn analyse zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het komt nu in een nieuwe fase. Dat ze echt aangeven dat ze voor het kampioenschap willen spelen. En ik ben nooit een voorstander geweest, met mijn eigen ploegen ook, om in de winter spelers te halen. Kijk, Slot had een aureool, met Cyriel Dessers als kroonjuweel. En alles paste bij elkaar, Slot hoefde nooit beslissingen te nemen."

Feyenoord komt volgens @aad300 de tweede seizoenshelft in een nieuwe fase. "Nu gaan we al de eerste scheurtjes voelen" ??#GoedemorgenEredivisie pic.twitter.com/CRmZ6agYTA — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

"Maar nu gaan we al de eerste scheurtjes voelen", concludeert De Mos een dag na de 0-1 nederlaag van Feyenoord tegen Vitesse. "Als ik de bekkies zie van Marcos Senesi gisteren (zaterdag, red.) op de bank, en van Jens Toornstra. Dan heb ik al genoeg indrukken, dat Feyenoord een moeilijke tweede seizoenshelft gaat krijgen. Het zijn allemaal frigide spelers nog, het liep allemaal met een nieuwe trainer, alles past. Maar nu komt er ook een andere regie voor het team. Waarom moet Bazoer komen? Voor welke middenvelder? Iedereen gaat nu, zoals bij Ajax gewoon is, posities innemen zoals bij de start van de Formule 1. Dus dat wordt een moeilijke tweede seizoenshelft voor Slot."

"Ajax heeft vaak een dip in december en januari. En dat heeft hiermee te maken, de groepsdynamiek", vult tafelgenoot Hedwiges Maduro aan. "Hoe je het ook wendt of keert, spelers staan altijd in belangstelling van andere clubs. Of het nou positief is of je moet misschien weg, de club wil je verkopen. Het eerste wat spelers doen is met elkaar praten in de kleedkamer, zo van: 'Hoe zit dat nou, ga je nou weg of niet?' En als je weg moet, dan is die focus minder. En daar heeft Feyenoord nu ook een beetje last van, want misschien kom je nu in een mindere fase. En dan gaat het misschien een beetje stormen in de kleedkamer."