Betis-spelers: provocerende Joan Jordán hield ‘iedereen voor de gek’

Zondag, 16 januari 2022 om 10:23 • Rian Rosendaal

Joan Jordán kan op weinig sympathie rekenen van de spelers van Real Betis. De middenvelder van Sevilla bleef zaterdagavond op de grond liggen nadat hij vanuit het publiek was geraakt door een naar wat later bleek een plastic staaf. Volgens Real Betis riep Jórdan het onheil over zichzelf af door constant bezig te zijn met provoceren van de supporters van de thuisspelende ploeg. Het treffen in de achtste finale van de Copa del Rey werd gestaakt bij een 1-1 stand en de kans is aanwezig dat het restant van de derby achter gesloten deuren wordt afgewerkt.

Juan Miranda komt met een opmerkelijke beschuldiging aan het adres van Julen Lopetegui. Volgens de verdediger van Betis maande de coach van Sevilla zijn speler om net te doen alsof hij duizelig was door de klap. Miranda plaatst via Twitter een video waarop is te zien dat de Sevilla-speler het veld weer in wil lopen, maar wordt tegengehouden door Lopetegui. "Ik veroordeel absoluut wat er op de tribune is gebeurd en ik hoop dat Jordán in orde is. Maar we hebben ook allemaal duidelijk gehoord hoe de trainer hem aanmoedigde om iedereen voor de gek te houden en te doen alsof hij duizelig was", zo schrijft de linksback.

Condeno completamente lo que pasó en la grada, y espero que Jordan esté bien. Todos hemos escuchado como su entrenador le incitaba a tirarse y marearse, sabían lo que hacían. pic.twitter.com/nFXczYMqiZ — Juan Miranda (@JMirandaG19) January 15, 2022

Cristian Tello, linksbuiten van Real Betis, sluit zich aan bij de woorden van Miranda. "Ik keur elke vorm van geweld volledig af. De actie van dit individu past zeker niet bij onze supporters. Maar aan de andere kant zijn we allemaal getuige geweest van hetgene waar onze tegenstander naar op zoek was. Tello plaatst een video waarop is te zien dat Jordán bezig is met provocaties richting de aanhang van Betis. Het leidt tot een cynische reactie van Betis-aanvaller Borja Iglesias "Hij zal wel duizelig zijn geworden doordat hij zichzelf op zijn gezicht sloeg."

Minutos después de la agresión y previo a la suspensión del partido. (3/3) pic.twitter.com/iRsWFfwejv — Cristian Tello (@ctello91) January 15, 2022

Betis heeft inmiddels via een verklaring zijn afschuw uitgesproken over het veelbesproken staafincident tijdens de derby met Sevilla. "We veroordelen met kracht het gooien van voorwerpen op het veld tijdens de wedstrijd om de Copa del Rey. De club heeft in samenwerking met de politie de vermeende dader reeds geïdentificeerd. We zullen met grote nauwkeurigheid overgaan tot een strafonderzoek." Spaanse media wijzen erop dat er in 2007 een vergelijkbaar voorval was tijdens de derby tussen Real Betis en Sevilla. Toen werd Juande Ramos, de toenmalige trainer van de bezoekers, getroffen door een volle fles water. De schrik was toen groter, omdat Ramos bewusteloos achter bleef. Er werd gevreesd voor een schedelbreuk, maar in het ziekenhuis werd geen letsel vastgesteld. Opmerkelijk genoeg werd die wedstrijd twintig dagen later alsnog uitgespeeld.

Betis - Sevilla is nog altijd stilgelegd.. ?

Na de 1-1 van Nabil Fekir gooiden de Betis-fans een groot voorwerp richting het hoofd van Joan Jordan ????#ZiggoSport #CopaDelRey #BetisSevilla pic.twitter.com/jJbJZrwolF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

Het incident wordt tevens scherp veroordeeld door het bestuur van Sevilla, zo blijkt uit een verklaring die zondag is afgegeven. De middenvelder moest voor controle naar het ziekenhuis, maar is inmiddels gewoon thuis. De Sevilla-leiding benadrukt in het statement dat de supporter die de plastic staaf gooide niet representatief is voor Betis en zijn aanhang. Men eist respect voor Joan Jordán, een 'ware professional en een echt voorbeeld die op een schandalige wijze is aangevallen'.