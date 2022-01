Brian Brobbey meteen in de spits bij Ajax in clash tegen FC Utrecht

Zondag, 16 januari 2022 om 11:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:00

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De oefenmeester kiest in de spits voor de teruggekeerde Brian Brobbey. Bij FC Utrecht valt de basisplek van Fabian de Keijzer op. De doelman is overgeheveld van het beloftenteam en door René Hake bestempeld als nieuwe sluitpost van het eerste elftal. Ook aanwinst Naoki Maeda begint aan de aftrap. Het duel in stadion Galgenwaard gaat om 12.15 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Ajax moet Sébastien Haller en André Onana missen door hun deelname aan de Afrika Cup. De spits wordt vervangen door Brobbey, die deze winter door Ajax op huurbasis werd teruggehaald naar Amsterdam na een ongelukkig eerste halfjaar bij RB Leipzig. Brobbey vormt de voorhoede met Dusan Tadic en Antony. Ook Mohammed Kudus leek even af te reizen naar de Afrika Cup, daar de bondscoach van Ghana hem er graag bij had gehad. De middenvelder is echter herstellende van een ribblessure en wordt om die reden in Nederland gehouden.

Lisandro Martínez is fit genoeg om te spelen. De Argentijn viel in december geblesseerd uit in de Klassieker tegen Feyenoord, maar is op tijd hersteld. Hij vormt de achterhoede met Daley Blind, Jurriën Timber en Noussair Mazraoui. Ook op het middenveld zijn er geen verrassingen. Ten Hag kiest voor Ryan Gravenberch, Edson Álvarez en Steven Berghuis, waardoor Davy Klaassen ook dit kalenderjaar begint op de reservebank. Bij Utrecht is Fabian de Keijzer de nieuwe eerste doelman. De goalie van het beloftenteam is door Hake naar de A-selectie gehaald en krijgt de voorkeur boven Maarten Paes, die in de Johan Cruijff ArenA eerder dit seizone nog de grote uitblinker was.

Paes raakt voor de derde keer zijn plek onder de lat kwijt bij Utrecht en zit met het oog op een aanstaande transfer naar Amerika ook niet bij de wedstrijdselectie. Eerder werd hij door John van den Brom twee keer aan de kant gezet. "Het is alleen maar mooi dat het meteen zo’n wedstrijd is", vertelde Keijzer tegen Voetbal International. "Het is een wedstrijd waarin ik mezelf kan laten zien. Jammer dat het zonder publiek is, maar dat is nu eenmaal de tijd waarin we leven. Het is wel een hele mooie pot om mee te beginnen."

Opstelling FC Utrecht: De Keijzer; Ter Avest, Van der Maarel, Van der Hoorn, Warmerdam; Maher, Van de Streek, Timber; Maeda, Douvikas, Mahi

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Berghuis; Antony, Brobbey, Tadic