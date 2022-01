Aad de Mos sluit nieuw ‘Ramselaartje’-scenario bij PSV niet uit

Zondag, 16 januari 2022 om 09:00

Joey Veerman kan zondag zijn debuut voor PSV in de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie maken. De middenvelder, die deze maand voor ongeveer zes miljoen euro van sc Heerenveen werd overgenomen, is de vervanger van Davy Pröpper die zijn profcarrière beëindigde omdat hij geen plezier meer uit de voetbalsport haalde. Aad de Mos denkt dat Veerman handelingssnelheid genoeg heeft voor PSV, maar hij vraagt zich wel af of de middenvelder aan de hoge verwachtingen zal kunnen voldoen.

“Hij ziet het sneller dan een ander”, zegt De Mos in gesprek met NU.nl. “Hij moet het nu in de top gaan bewijzen, maar ik wil me wel laten verrassen. Hij is een beetje eigenzinnig en zal er alles aan doen om mensen de mond te snoeren.” De voormalig trainer van onder meer PSV is benieuwd hoe Veerman zal omgaan met de druk die gepaard gaat met zijn hoge transfersom. Heerenveen bedong ook nog een doorverkooppercentage. “Hij moet direct aan de bak moet in belangrijke wedstrijden. Terwijl hij weinig gelegenheid heeft gehad om te wennen.”

“Hij is een momentenvoetballer, die heel goede dingen kan doen, maar ook nog een bepaalde hardheid voor de top mist. Daar heeft hij tijd voor nodig, maar hij komt nu binnen in een proces van Roger Schmidt dat al anderhalf jaar bezig is, in een periode waarin wordt verwacht dat er prijzen worden binnengehaald.” Volgens De Mos kan Veerman ‘zomaar een 'Ramselaartje' worden’. Bart Ramselaar maakte in 2016 voor 4,5 miljoen euro, exclusief bonussen, de overstap van FC Utrecht naar PSV. De samenwerking was geen daverend succes en de middenvelder keerde drie seizoenen later voor 1,4 miljoen euro en een doorverkooppercentage van twintig procent terug naar de Domstad.

“Een speler die het in de subtop goed doet, maar voor de absolute top net tekortkomt”, verklaart De Mos. “Het is afwachten. We moeten onze conclusie pas volgend seizoen trekken.” Robert Molenaar liet Veerman in 2016 als prof debuteren bij FC Volendam. Hij verwacht dat de middenvelder zich het spel van PSV snel eigen maakt. "Hij heeft een groot aanpassingsvermogen. Er zijn continu vraagtekens gezet of hij het bij een volgende stap wel zou redden. Dat was al zo toen hij bij Volendam van de jeugd naar het eerste kwam en ook toen hij daarna naar Heerenveen ging.”

“Het duurde niet zo lang voordat hij ook daar beslissend was", vertelt de huidige coach van Jong NAC Breda. “Als er een stap gemaakt moet worden, dan máákt hij die. Hij is onverstoorbaar en is zich bewust van zijn kwaliteiten; zijn functionele techniek is heel bijzonder. Hij is nog precies hetzelfde als in de A-junioren en doet in een volle Kuip hetzelfde als hij op het pleintje in Volendam deed.”

Veerman maakte in de zomer van 2019 voor iets meer dan een half miljoen euro de overstap van FC Volendam naar Heerenveen en groeide uit tot een vaste waarde bij Friezen. De Volendammer kwam tot 81 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij 18 keer trefzeker was en 23 assists gaf. Hij had nog een contract tot 2024. Ook Feyenoord toonde interesse, maar PSV pakte door na de beslissing van Pröpper