Deceptie is groot bij verliezend Feyenoord: ‘Ik laat mijn team in de steek’

Zondag, 16 januari 2022 om 08:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:32

Justin Bijlow mocht zich de nederlaag van Feyenoord tegen Vitesse (0-1) zaterdag in de Eredivisie aanrekenen. De doelman sprintte in de 69e minuut zijn doel uit na een diepe pass van Vitesse. De Oranje-international wilde de bal wegschieten, maar tastte mis en zag Loïs Openda simpel de 0-1 op het bord zetten namens Vitesse in De Kuip. “Ik denk dat hij niet uit had hoeven komen, want Marcus Pedersen liep nog mee. Maar dat zei hij zelf ook", zei trainer Arne Slot over het beslissende moment in de thuiswedstrijd.

“Het was een moment dat heel beslissend was in de wedstrijd, maar het had bij ons aan de bal ook beter gemoeten. Dan hadden we niet in die situatie hoeven te komen”, wilde Slot de nederlaag niet alleen bij Bijlow neerleggen. Volgens de doelman is het verlies echter volledig te wijten aan zijn fout. “Ik denk dat dit duel beide kanten op kon gaan. Maar door weer een momentje van mij laat ik mijn team in de steek”, zei een zichtbaar teleurgestelde Bijlow.

Feyenoord hoopt op versterking: 'Er zijn ook jongens weggegaan'

“Op het moment dat ik er stond dacht ik al: hier moet ik niet zijn. Dan kan je niet meer terug en dat is slecht. Deze tegentreffer is gewoon honderd procent mijn fout. Dat is gewoon niet goed”, benadrukte de doelman. Feyenoord slaagde er nauwelijks in om tot kansen te komen. “Onze voorste vier waren niet heel creatief”, erkende Slot. “Als een tegenstander zo massaal verdedigt, hoop je dat de buitenspelers die wij hebben er één voor één langs kunnen gaan, maar dat is heel weinig gelukt. Wij zijn niet de eerste ploeg die het dit seizoen heel moeilijk heeft om tegen Vitesse tot kansen te komen.”

Alireza Jahanbakhsh liep er opnieuw wat verloren bij. “Het gaat nog niet zoals hij het wil en zoals ik het wil, dat is overduidelijk”, reageerde de trainer van de Rotterdammers. “Hij mist met name rendement. Ik ken Ali van mijn AZ-periode als een speler die veel goals maakt en verantwoordelijk is voor veel assists, maar juist datgene laat hem nog weleens in de steek. Dat hij opportunistisch speelt en net wat meer de bal verliest dan een ander, dat calculeer je in bij hem. Maar over het algemeen is hij in staat om meer rendement uit zijn spel te halen.” Na 25 duels staat de teller van Jahanbakhsh op slechts 5 doelpunten en 3 assists.

“Dat lukt vooralsnog vrij moeizaam.” Guus Til leek voor de 1-1 te zorgen, maar die treffer werd geannuleerd omdat de VAR had geconstateerd dat Cyriel Dessers in aanloop naar de goal buitenspel had gestaan. Hij stond in het zicht van Vitesse-doelman Jeroen Houwen toen Jahanbakhsh op doel schoot en zou de bal hebben aangeraakt. “Maar als ik dit zo zie zou ik niet weten waar hij hem zou hebben aangeraakt. Ik vroeg waarom de goal was afgekeurd en de VAR zei heel nadrukkelijk dat Cyriel de bal had aangeraakt. Misschien hebben zij net een andere camerapositie dan wij, maar als ik dit beeld zie, heb ik niet de indruk dat hij hem heeft aangeraakt. Maar goed, het heeft niet veel zin om hierop door te gaan.”

Door de nederlaag heeft Feyenoord nu een achterstand van vier punten op koploper PSV en drie punten op nummer twee Ajax. De concurrenten uit Eindhoven en Amsterdam spelen zondag nog tegen respectievelijk FC Groningen en FC Utrecht. Vitesse blijft vierde, op drie punten van Feyenoord.