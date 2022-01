Michiel Kramer doet dansje van WK-winnaar na: ‘Het was verschrikkelijk’

Zondag, 16 januari 2022 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:24

Michiel Kramer zorgde zaterdag in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk (0-2) in de Eredivisie voor een opmerkelijk moment. De aanvaller kreeg de lachers tien minuten voor de pauze op zijn hand toen hij na zijn 0-2 het dansje van Samuel Umtiti probeerde te imiteren. De Fransman liep tijdens de halve finale van het WK in 2018 op een soortgelijke manier weg na het maken van de winnende goal tegen België.

Kramer profiteerde in de eerste helft van een blunder van Warner Hahn en maakte allerminst het moeilijkste doelpunt uit zijn loopbaan. Het juichgebaar van de aanvaller ging echter viraal. “Een Umtiti-dansje is dat", legde Kramer na afloop van het duel in De Adelaarshorst uit bij ESPN. “Die scoorde voor Frankrijk in de halve finale van het WK en deed toen een mooi dansje. Ik had met Lennerd (Daneels, red.) afgesproken dat áls ik een keertje zou scoren, ik het na zou doen.”

Michiel Kramer maakt de 0-2 voor @RKCWAALWIJK en viert dat... op zijn eigen manier. ?? pic.twitter.com/1ucTz3CyJQ — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

Kramer had sinds zijn treffer tegen FC Groningen (1-1) op 7 november niet meer het net gevonden, maar zaterdag in Deventer was het zover. “Het was niet helemaal hetzelfde, maar gaat om het idee”, zei Kramer, die na het zien van de beelden zijn mening bijstelde. “Het was verschrikkelijk, haha. Maar ik ben een man van mijn woord, hè?”

Kramer was zaterdag duidelijk in een goed humeur. Hij verstoorde tot tweemaal toe het interview van Etienne Vaessen, die nota bene de assist bij de 0-1 van Finn Stokkers verzorgde. “Wat een dorpsgek joh!”, zei Vaessen met een glimlach. Richting het einde van het interview gebeurde hetzelfde. “Wat een irritante gozer, die Kramer. Hij wordt nooit volwassen!”, sloot de doelman lachend af.