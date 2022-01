Ralf Rangnick doet opmerkelijke onthulling: ‘Hij weigerde te spelen’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Ralf Rangnick kon zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa (2-2) geen beroep doen op Anthony Martial. De manager van Manchester United onthult dat de 26-jarige aanvaller bij de wedstrijdselectie had moeten zitten, maar weigerde te spelen. Martial is ontevreden en wil een vertrek uit Manchester forceren.

Rangnick kon in Birmingham al niet beschikken over Cristiano Ronaldo en Marcus Rashford, die licht geblesseerd zijn. De interim-manager had graag een beroep gedaan op Marital. "Maar hij wilde niet in de selectie te zitten", aldus Rangnick na afloop op de persconferentie. "Hij zou normaal gesproken in de wedstrijdselectie hebben gezeten, maar dat weigerde hij. Daarom was hij gisteren (vrijdag, red.) niet met ons meegereisd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martial is net hersteld van een spierblessure, die hem sinds begin december aan de kant hield. De Fransman is alleen niet meer van plan om nog voor United te spelen. Begin januari kwam Sevilla in de markt om de vleugelspits te huren, maar de Spanjaarden bleken niet in staat om zijn salaris over te nemen. Ook vraagt United een huurvergoeding voor de aankoop van zestig miljoen euro, het bedrag dat AS Monaco in 2015 ontving. Op dit moment lijkt er niets concreet te spelen rond Martial.

United kwam op Villa Park met 0-2 voor dankzij twee treffers van Bruno Fernandes, maar gaf de zege in de slotfase weg. "Het is heel moeilijk om hierna nog positieve punten te vinden", zei Rangnick tegen Sky Sports. "We hebben wel periodes gehad waarin ik dacht dat het onze beste wedstrijd was sinds ik hier ben gekomen. We waren volledig dominant. We hebben stappen voorwaarts gezet, maar er zijn nog veel dingen die we moeten verbeteren. Het plan was om ze in de middenzone vast te zetten, en dat deden we de eerste dertig minuten. Dus dat was wel goed."