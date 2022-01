Etienne Vaessen evenaart bijzondere prestatie van Jeroen Zoet uit 2013

Zaterdag, 15 januari 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt bij Go Ahead Eagles. Etienne Vaessen had daar een belangrijk aandeel in: de doelman van de Waalwijkers leverde met een lange pass de assist voor de openingstreffer. Het was sinds 2013 niet meer gebeurd dat een doelman van RKC een beslissende voorzet gaf (destijds Jeroen Zoet, gehuurd van PSV). RKC klimt naar de veertiende plek en heeft nu een marge van zes punten op de degradatiezone. Go Ahead blijft elfde.

Go Ahead kreeg in de openingsfase van de wedstrijd drie hoekschoppen achter elkaar. Daar volgde één kans uit: Justin Bakker zag zijn kopbal op het dak van het doel eindigen. Uit het niets kwam RKC in de 21ste minuut op voorsprong. Doelman Vaessen verstuurde een lange bal richting Finn Stokkers, die door wanorde achterin bij Go Ahead zomaar door kon lopen. De spits rondde koelbloedig af door over Warner Hahn heen te wippen: 0-1.

????? @RKCWAALWIJK komt op voorsprong in Deventer, doelman Etienne Vaessen geeft de assist op Finn Stokkers ?? ?? ESPN 2 #?? #GAERKC pic.twitter.com/FLgBU4g0lp — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

Dertien minuten later gaf Hahn de volgende treffer aan de Waalwijkers weg. De doelman werd met de bal aan de voet onder druk gezet door Stokkers, maar probeerde desondanks achterin te blijven opbouwen. Kramer onderschepte de pass van Hahn en schoot de bal simpel binnen: 0-2. Go Ahead bleek totaal niet bij machte om de defensie van RKC in het restant van de wedstrijd. Inigo Córdoba kreeg twintig minuten voor tijd wel een vrije schietkans, maar de poging van de spits miste alle overtuiging.