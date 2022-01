Paulo Dybala juicht ingetogen en werpt dodelijke blik richting Nedved

Zaterdag, 15 januari 2022 om 22:43 • Mart van Mourik

Juventus heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Serie A. In het Allianz Stadium was la Vecchia Signora met 2-0 te sterk voor Udinese. Een opvallende rol was weggelegd voor Paulo Dybala, die zijn treffer weigerde uitbundig te vieren en met een verwijtende blik naar de directie van Juventus op de vrijwel lege tribune keek. Juventus bezet na de 22ste speelronde de vijfde positie op de Italiaanse ranglijst; Udinese staat veertiende na twintig wedstrijden.

Trainer Massimiliano Allegri had een basisplek ingeruimd voor Matthijs de Ligt, die het centrale duo in de verdediging vormde met Daniele Rugani. Giorgio Chiellini moest genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de overzijde stond Bram Nuytinck zoals gebruikelijk centraal in de vijfmansverdediging, terwijl Marvin Zeegelaar de linkerflank voor zijn rekening nam. De teams legden geen spektakelstuk op de mat in de openingsfase van de wedstrijd, maar in de negentiende speelminuut brandde het duel toch los.

Wie anders dan Paulo Dybala! ??

De kleine Argentijn opent in eigen huis de score voor De Oude Dame: 1-0 ?#ZiggoSport #SerieA #JuventusUdinese pic.twitter.com/ktPuY7LvN7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

Moise Kean had een fraaie steekpass in huis op Dybala, die ijzig kalm bleef en doelman Daniele Padelli met binnenkant rechts passeerde: 1-0. De doelpuntenmaker juichte zeer ingetogen en liep met een starende blik richting de directie van Juventus, waaronder Pavel Nedved, terug naar de eigen helft. De verwijtende blik viel op, aangezien er wegens de geldende coronamaatregelen slechts vijfduizend supporters aanwezig mochten zijn. Volgens diverse Italiaanse media heeft de woede bij Dybala te maken met de contractonderhandelingen. Juventus zou zijn aflopende contract alleen willen verlengen als Dybala akkoord gaat met salarisverlaging vanwege tegenvallende prestaties en zijn blessuregevoeligheid. Naar verluidt zinspeelt de Argentijn op een vertrek uit Turijn.

In het restant van de wedstrijd kwam de thuisploeg eigenlijk nauwelijks in de problemen. Na rust verdubbelde Juan Cuadrado bijna de score uit een directe vrije trap, terwijl Dybala op aangeven van Weston McKennie rakelings naast schoot. Uiteindelijk werd de wedstrijd ruim tien minuten voor het eindsignaal in het slot gegooid. Mattia De Sciglio had een uitstekende voorzet in huis op McKennie, die met een geplaatste kopbal de eindstand op het scorebord zette: 2-0.