Bas Dost bezorgt Alfred Schreuder zorgeloos debuut bij Club Brugge

Zaterdag, 15 januari 2022 om 22:41 • Mart Oude Nijeweeme

Alfred Schreuder heeft zaterdagavond gewonnen bij zijn debuut als trainer van Club Brugge. De nummer twee van de Belgische Pro League was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sint-Truiden. Nadat Charles De Ketelaere de score na een half uur had geopend, gooide Bas Dost het duel na ruim een uur spelen in het slot. Brugge staat nu op 43 punten uit 22 duels en heeft daarmee een achterstand van 5 punten op koploper Union Saint-Gilloise, dat zijn duel gestaakt eerder op de avond gestaakt zag worden.

Niet alleen Schreuder debuteerde bij Brugge, ook Tajon Buchanan beleefde zijn vuurdoop. De Canadees mocht het vanaf de eerste minuut laten zien. Dost profiteerde van de afwezigheid van de geschorste Noa Lang en verscheen eveneens aan de aftrap. Sint-Truiden trad aan zonder aanwinst Shinji Kagawa, die nog in zijn thuisland vertoeft. Brugge nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen en was de ploeg met het meeste balbezit, maar had moeite om het tempo in de wedstrijd te krijgen. Bij het eerste gevaar van de wedstrijd was het wel meteen raak. Na defensief geschutter bij de bezoekers profiteerde De Ketelaere: 1-0.

Ook Simon Mignolet bracht zichzelf in de problemen. De doelman verspeelde de bal aan Daichi Hayashi, maar kwam met de schrik vrij. In het tweede bedrijf probeerde Sint-Truiden meer te drukken, maar tot een ander spelbeeld leidde dat niet. Het was Brugge dat het duel na een uur spelen in het slot gooide, toen Dost de diepte in werd gestuurd door Ruud Vormer. De spits liet doelman Daniel Schmidt kansloos met een lob: 2-0. Amper vijf minuten later leek de marge naar drie te worden getild door de ploeg van Schreuder, maar ditmaal werd het gestuntel in de verdediging van de gasten niet afgestraft door Clinton Mata.

Club Brugge domineerde nagenoeg de gehele tweede helft en had het aan zichzelf te danken dat de score niet hoger uitviel. Vormer ontsnapte een kwartier voor tijd aan de haperende buitenspelval van Sint-Truiden, maar moest toezien hoe Schmidt een derde tegentreffer voorkwam. Ook Dost stuitte in de slotfase op de doelman van Sint-Truiden. Het deed niets af aan het eindresultaat, daar de ploeg van Schreuder in defensief opzicht eenvoudig op de been bleef. Voor Sint-Truiden betekende het de zesde nederlaag in de laatste zeven wedstrijden.