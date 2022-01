Sevilla-middenvelder Jordán door Betis-publiek geraakt met ijzeren staaf

Zaterdag, 15 januari 2022 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

De stadsderby in de Copa del Rey tussen Real Betis en Sevilla is zaterdagavond kort voor rust stil komen te liggen. Joan Jordán, middenvelder van de bezoekers, werd bekogeld vanaf de tribunes en geraakt door een ijzeren staaf. Jórdan ging gehavend op de grond liggen, maar de schade lijkt mee te vallen. De wedstrijd is voorlopig gestaakt en de spelers zitten in de kleedkamer. De tussenstand was 1-1.

??SUPENDIDO EL REAL BETIS - SEVILLA Tras el lanzamiento de una barra desde la grada que ha impactado sobre Joan Jordan#CopaDelRey pic.twitter.com/SDkz8V40v8 — Marco Antonio Jimenez (@antonio_206) January 15, 2022

Of de wedstrijd nog hervat wordt, hangt volgens Spaanse media af van de toestand van Jordán. Als hij gewond is geraakt door de aanval door het publiek, dan zal de wedstrijd definitief gestaakt worden. Waarschijnlijk volgt dan een reglementaire nederlaag voor Real Betis. Als Jordán aangeeft door te kunnen, zou het duel nog hervat kunnen worden.