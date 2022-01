Harde kern Heracles haalt vernietigend uit na meespelen Vloet: ‘Walgelijk’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 22:14 • Laatste update: 22:17

Heracles Almelo lijkt zijn krediet te hebben verspeeld bij de eigen achterban. Aanleiding is de situatie rond Rai Vloet. De middenvelder keerde deze week terug op het trainingsveld nadat hij in november een dodelijk ongeluk veroorzaakte waarbij een zesjarig jongetje om het leven kwam. Zaterdagavond zat Vloet voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie en kwam hij bovendien een half uur in actie. "Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel", schrijft supportersvereniging Vak'74 op Facebook.

De situatie rond Vloet hield de gemoederen behoorlijk bezig deze week. De middenvelder van Heracles, die ten tijde van het ongeluk onder invloed achter het stuur zat, werd in afwachting van het politieonderzoek deze week weer bij de groep genomen door trainer Frank Wormuth. De laatste keer dat Vloet speelminuten maakte was op 5 november in de verloren derby tegen FC Twente. Wormuth besloot Vloet desondanks mee te nemen naar de uitwedstrijd tegen NEC en bracht hem bovendien een half uur voor tijd binnen de lijnen voor Sinan Bakis.

"De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen helpen in deze situatie, om zijn leven weer op te pakken”, zei Wormuth voorafgaand aan het duel voor de camera van ESPN over de beslissing om Vloet weer bij de selectie te halen. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten? Natuurlijk zijn er in deze wereld verschillende meningen, dat is ook goed. Een kenmerk van een democratie is vrijheid van meningsuiting en die mening moeten we accepteren. Ik begrijp de emoties bij de mensen, maar ik hoor om me heen ook mensen die Heracles begrijpen."

Het besluit van Heracles en Wormuth om Vloet weer bij de groep te halen is slecht gevallen bij de harde kern, die in een statement op Facebook uithalen naar de eigen club. "Tot onze grote schrik blijkt dat Rai Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week", schreef supportersvereniging Vak'74 voorafgaand aan het duel met NEC. "Wij als Vak’74 hebben aanstaande maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!!!"