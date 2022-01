Mohamed Salah helpt inspiratieloos Egypte aan broodnodige zege

Zaterdag, 15 januari 2022 om 21:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:01

Egypte heeft zaterdagavond de eerste overwinning geboekt op de Afrika Cup. Het elftal van bondscoach Carlos Queiroz overtuigde allerminst tegen Guinea-Bissau, maar trok via Mohamed Salah wel aan het langste eind: 0-1. De sterspeler van Liverpool schoot twintig minuten voor tijd raak uit een volley op aangeven van Amr El Solia. De gelijkmaker van Mama Baldé, die op fraaie wijze raak schoot, werd tien minuten voor tijd afgekeurd. Egypte heeft nu vier punten uit twee duels en neemt het woensdag op tegen buurland Soedan.

Egypte wist wat het te doen stond na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Nigeria vier dagen geleden. De ploeg van Queiroz leek zich bewust van de belangen en noteerde via Salah de eerste kans van de wedstrijd. De aanvaller ontdeed zich na twee minuten spelen van zijn directe tegenstander en probeerde het met een schot vanaf de rand van de zestien. Zijn poging belandde echter op de linkerpaal. Ook bij het tweede gevaar van de wedstrijd, na ruim een kwartier spelen, schoot de captain van Egypte op de paal.

Guinea-Bissau zette daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover en moest toezien hoe Egypte ook in de tweede helft het heft in handen nam. Nadat Omar Kamal eerst nog een actie in schoonheid zag stranden, was Salah twintig minuten voor tijd wel trefzeker. De aanvaller ontving een voorzet bij de tweede paal en schoot de volley ineens onder doelman Jonas Mendes door. Vijf minuten later leken de Egyptenaren de score te verdubbelen, toen Zizo het vijandelijke doel onder vuur nam. De middenvelder haalde aan vanaf de rand van het strafschopgebied, maar trof de paal.

Totaal uit het niets maakte Guinea-Bissau tien minuten voor tijd gelijk. Baldé vocht zich aan de zijkant langs zijn opponent, ging nog een man voorbij en schoot het leer vervolgens op fraaie wijze in de rechterhoek. Scheisrechter Pacifique Ndabihawenimana werd echter naar het scherm geroepen en constateerde in aanloop naar het doelpunt een overtreding, waardoor de treffer werd geannuleerd. Het laatste wapenfeit van het duel, een schot van Moreto Cassamá, eindigde op de vuisten bij doelman Mohamed El Shenawy van Egypte.