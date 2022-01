Feyenoord verliest van Vitesse na kapitale inschattingsfout van Bijlow

Zaterdag, 15 januari 2022 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Feyenoord is de hervatting van de Eredivisie zaterdag begonnen met een nederlaag. De ploeg van Arne Slot bleek in De Kuip niet opgewassen tegen Vitesse, dat aan een doelpunt van Loïs Openda genoeg had: 0-1. Dat kwam tot stand door een inschattingsfout van Justin Bijlow, die dacht een lange bal te kunnen onderscheppen. Nummer drie Feyenoord ziet achtervolger Vitesse tot drie punten naderen. Koplopers PSV en Ajax kunnen zondag verder weglopen bij de Rotterdammers.

Bij Feyenoord nam Reiss Nelson de plek op linksbuiten in van de geblesseerde Luis Sinisterra. Opvallend was dat Marcos Senesi en Jens Toornstra op de bank begonnen, terwijl Lutsharel Geertruida en Alireza Jahanbakhsh startten. De aanwinsten Patrik Walemark en Cole Bassett waren er nog niet bij. Voor Riechedly Bazoer was het een bijzondere wedstrijd, nadat de Vitesse-verdediger in januari een overgang naar Feyenoord zag afketsen. De Arnhemmers begonnen verder ook met Adrian Grbic, die deze week werd aangetrokken, in de basis.

???????????? ???? ???? ????????! Loïs Openda profiteert van de fout van Justin Bijlow: 0-1.#FEYVIT ?? ESPN pic.twitter.com/BL7oqj9MqM — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

Er ontvouwde zich in de eerste helft een tactisch steekspel, waarin geen van beide ploegen een honderd procent kans afdwong. Vitesse kwam het dichtst bij via Thomas Buitink, die de bal op zestien meter toevallig voor de voeten vond en rakelings naast schoot. Feyenoord zag Bryan Linssen en Reiss Nelson op doelman Jeroen Houwen schieten. Alireza Jahanbakhsh brak door over de rechterkant en had Guus Til een intikker moeten schenken, maar de voorzet was slecht.

Ook na rust bleken de kansen dun bezaaid. Loïs Openda probeerde te verrassen met een boogkopbal, maar Bijlow liet de bal niet over zich heen gaan. Twintig minuten voor tijd maakte de doelman van Feyenoord een veel minder goede inschatting, toen hij een dieptebal op Openda wilde weghalen. Bijlow liep daarbij ploeggenoot Marcus Pedersen in de weg en zag de bal zo voor de voeten rollen bij Openda, die het lege doel vond: 0-1.

Feyenoord ging op jacht naar de gelijkmaker en leek daar vier minuten later in te slagen. Guus Til tikte binnen uit de rebound na een gekeerd schot van Jahanbakhsh, maar invaller Cyriel Dessers bleek bij de VAR-analyse buitenspel te hebben gestaan. Til kopte daarna gevaarlijk rakelings naast, terwijl Dessers in de zestien op Toni Domgjoni vuurde. Feyenoord zocht in de slotfase vol de aanval, maar een echte kans volgde niet meer.