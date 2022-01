Gruwelijke blunder van Xavier Mous op doellijn leidt zege FC Twente in

Zaterdag, 15 januari 2022 om 21:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:58

FC Twente heeft zaterdagavond drie punten gepakt in de Eredivisie. In eigen huis was de club uit Enschede met 2-0 te sterk voor sc Heerenveen. Na een grote blunder van doelman Xavier Mous zorgde Manfred Ugalde voor de openingstreffer, waarna Ricky van Wolfswinkel in de slotfase het beslissende doelpunt aantekende. Twente klimt voorlopig naar de vijfde positie; de Friezen moeten genoegen nemen met een tiende plek op de ranglijst.

Twente moest het stellen zonder Ramiz Zerrouki, Michal Sadílek en Wout Brama. Daardoor was trainer Ron Jans genoodzaakt een volledig nieuw middenveld samen te stellen: Jesse Bosch, Michel Vlap en Casper Staring stonden aan de aftrap. Laatstgenoemde kwam tot dusver pas tot drie speelminuten in de Eredivisie. Voor Heerenveen was het de eerste wedstrijd zonder de naar PSV vertrokken Joey Veerman. Daarnaast verkoos trainer Johnny Jansen in de spits Siem de Jong boven clubtopscorer Henk Veerman.

?? @fctwente wint thuis met 2-0 van sc Heerenveen, al was de openingstreffer een cadeau van keeper Xavier Mous. ???? pic.twitter.com/QxKTMv6Ih5 — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

De teams legden een stug eerste kwart van de wedstrijd op de mat, daar het zeker tot de 25ste speelminuut duurde voordat een serieuze kans werd genoteerd. Virgil Misidjan waagde namens Twente een vergeefse poging om van grote afstand te scoren, terwijl een hard schot van Rami Kaib aan de overzijde werd gepareerd door doelman Lars Unnerstall. Op slag van het rustsignaal kreeg ook Van Wolfswinkel een mogelijkheid om de openingstreffer aan te tekenen; zijn poging werd op fraaie wijze veredeld door Mous. Op slag van het rustsignaal kreeg Twente nog een fikse tegenslag te verwerken, daar Robin Pröpper geblesseerd naar de kant moest. Zijn vervanger was Julio Pleguezuelo.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld en werden er over en weer enkele speldenprikjes uitgedeeld. Aan het begin van het derde kwart van de wedstrijd kreeg Filip Stevanovic wel twee kansen, maar in beide gevallen trad Unnerstall handelend op. De wedstrijd werd opengebroken in de 77ste speelminuut. Mous ging gruwelijk in de fout en liet de bal op de doellijn van zijn voet stuiteren, waarna Ugalde maximaal profiteerde en Twente op een 1-0 voorsprong zette. Enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd namen de Tukkers nog meer afstand. Milan van Ewijk vloerde Jayden Oosterwolde in het zestienmetergebied, waarna arbiter Pol van Boekel een strafschop toekende. Van Wolfswinkel maakte vanaf elf meter geen fout: 2-0.