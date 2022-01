Bayer Leverkusen klimt ondanks twee gemiste penalty's naar derde plek

Zaterdag, 15 januari 2022 om 20:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond een kleine overwinning geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach waren die Werkself met 1-2 te sterk. Opvallend genoeg misten de bezoekers maar liefst twee strafschoppen, al kwam een overwinning daarmee niet in gevaar. Dankzij de driepunter klimt Leverkusen naar de derde plek op de ranglijst, terwijl Mönchengladbach blijft steken op de dertiende positie.

Trainer Gerardo Seoane had op de backposities ruimte gemaakt voor twee Nederlanders: Mitchell Bakker stond linksachter, terwijl Jeremie Frimpong als rechtervleugelverdediger mocht starten. Timothy Fosu-Mensah begon vanaf de bank en Daley Sinkgraven stond nog altijd geblesseerd aan de kant. De neutrale toeschouwer kreeg in het eerste bedrijf geen wedstrijd voorgeschoteld die gekenmerkt werd door attractief voetbal, al creëerden beide teams voor rust een goede kans op de openingstreffer. Doelman Lukas Hradecky voorkwam dat Mönchegladbach in de zestiende speelminuut op voorsprong kwam via Florian Neuhaus; aan de overzijde hielp Moussa Diaby een goede kans om zeep.

Brilstand van het bord ???? Nadat de normaal zo trefzekere Patrik Schick een penalty mist, is het uit de daaropvolgende corner alsnog raak. Robert Andrich is de gevierde man ??#ZiggoSport #Bundesliga #BMGB04 pic.twitter.com/0anYiLWKbn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

Vier minuten na rust barstte het spektakel los. In het zestienmetergebied werd Karim Bellarabi gevloerd door Marvin Friedrich. Hoewel eerstgenoemde gewillig naar de grond ging, vond arbiter Sascha Stegemann de overtreding zwaar genoeg om een strafschop toe te kennen. De doorgaans trefzekere Patrik Schick ging achter de bal staan, maar doelman Yann Sommer tikte de bal uit de benedenhoek. Uit de corner die volgde was het echter alsnog raak: Op aangeven van Wirtz schoot Robert Andrich Leverkusen naar een 0-1 voorsprong.

Een kwartier voor tijd werd de voordelige marge verder uitgebouwd. Ditmaal was Schick wél trefzeker en maakte hij zijn eerdere fout bij de gemiste strafschop goed. Kerem Demirbay had een voorzet op maat in huis voor de spits, die op overtuigende wijze binnenknikte: 0-2. Toch kwam de spanning nog terug in de wedstrijd. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd tekende Nico Elvedi van dichtbij de aansluitingstreffer aan: 1-2. Hij profiteerde optimaal van een zwakke poging tot uitverdedigen van invaller Fosu-Mensah. Op slag van het eindsignaal mocht Demirbay, na een overtreding van Jordan Beyer, nog vanaf elf meter aanleggen voor de 1-3, maar opnieuw stopte Sommer de strafschop.