Coutinho vertolkt absolute heldenrol bij debuut tegen Manchester United

Zaterdag, 15 januari 2022 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Philippe Coutinho heeft zaterdag het debuut van zijn dromen beleefd voor Aston Villa. De Braziliaan, die op huurbasis overkwam van Barcelona, kwam in de zeventigste minuut bij een 0-2 achterstand in het veld tegen Manchester United en wist twaalf minuten later de bevrijdende 2-2 binnen te glijden. Coutinho bezorgde United, dat achterblijft op een teleurstellende zevende plek, daarmee een flinke domper. Villa klimt naar de dertiende plek.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Cristiano Ronaldo begon Edinson Cavani in de spits bij United, terwijl de jonge linksbuiten Anthony Elanga zijn eerste basisplaats in de competitie van dit seizoen kreeg. Donny van de Beek werd een invalbeurt in de 89ste minuut gegund. Bij Aston Villa maakte Lucas Digne, die voor dertig miljoen euro werd weggekaapt bij Everton, direct in de basis.

Al in de zesde minuut kwamen the Villans op achterstand, hetgeen te wijten was aan een blunder van Emiliano Martínez. De goalie van Villa verkeek zich volledig op een afstandsschot van Bruno Fernandes, dat onderweg door Edinson Cavani nog heel licht leek te worden getoucheerd: 0-1. Martínez redde na een kwartier wél uitstekend op een volley van Mason Greenwood, door razendsnel uit zijn doel te komen en het schot zo te blokken.

United kreeg daarna nog enkele aardige mogelijkheden, waarna Villa zich in de slotfase van de eerste helft óók voorin liet zien. United-goalie had echter goede reddingen in huis op de kopbal van Emiliano Buendía en een volley van Digne. Vlak na rust was De Gea snel bij de grond om een gevaarlijke poging van Jacob Ramsey weg te tikken.

Na de sterke openingsfase van Villa in de tweede helft liet ook United zich zien. Elanga onderschepte de bal diep op de helft van de tegenstander en mikte rakelings naast. Mason Greenwood brak daarna over de rechterflank door en schoot minimaal voorlangs. United wist de verdiende 2-0 alsnog te maken toen Fred de bal in de 68ste minuut onderschepte. De middenvelder zette Bruno Fernandes vrij in het strafschopgebied, waarna de Portugees via de onderkant van de lat vernietigend raak schoot.

Villa gaf niet op en kwam een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd. Fred tikte de bal weg bij de ingevallen Coutinho, maar recht in de voeten van Ramsey, die van tien meter raak schoot: 1-2. De defensie van United bleek kwetsbaar, want zeven minuten later viel de gelijkmaker. Ramsey bracht de bal laag voor naar de tweede paal, waar Coutinho wist binnen te glijden: 2-2. Van de Beek kreeg in de absolute slotfase nog een aardige schietkans met links, maar schoot op zijn tegenstander.