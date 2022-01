‘Robin Gosens kan salaris verdrievoudigen in de Premier League’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 20:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:15

Robin Gosens heeft de mogelijkheid om zijn carrière voort te zetten bij Newcastle United, meldt Sky Italia. De verdediger van Atalanta, die nog een contract heeft tot de zomer van 2023, liet pogingen van de Italiaanse club om de verbintenis te verlengen vooralsnog op niets uitlopen. Newcastle hoopt te profiteren van de moeizame contractonderhandelingen en heeft een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro klaarliggen, drie keer zoveel dan het huidige salaris van de linkervleugelverdediger.

Gosens was een van de meest opvallende spelers aan de kant van Duitsland tijdens het afgelopen EK. De verdediger speelde zich bij verschillende Europese topclubs in de kijker, maar zag het niet tot een transfer komen. Atalanta ondernam al verschillende pogingen om het tot volgend jaar doorlopende contract van Gosens te verlengen, maar slaagde daar niet in. De Duitser kwam al enige tijd niet in actie in de Serie A. Gosens speelde vanwege een hamstringblessure zijn laatste wedstrijd op 29 september.

Volgens Sky Italia is Newcastle al persoonlijk rond met Gosens. De ambitieuze en steenrijke clubleiding heeft een contract voor 3,5 jaar klaarliggen met een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro. Gosens zou er in dat opzicht financieel behoorlijk op vooruitgaan. Het salaris van de verdediger zit momenteel rond de miljoen. Zodra de volgende medische tests positief zijn, gaat Newcastle officieel een bod uitbrengen bij Atalanta, zo klinkt het. Transfermarkt schat de huidige waarde van Gosens op 35 miljoen euro.

Verwacht wordt dat Newcastle gaat mikken op een bedrag van rond de twintig miljoen euro. Gosens heeft nog een contract voor anderhalf jaar in Bergamo, maar liet pogingen van de club om zijn contract te verlengen op niets uitlopen. De voormalig speler van FC Dordrecht, Vitesse en Heracles Almelo is een belangrijke schakel in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini. Sinds zijn komst van Heracles in 2017 was Gosens in 121 wedstrijden in de Serie A goed voor 25 goals en 16 assists. Bij de Duitse nationale ploeg kwam hij tot tien officiële duels (1 goal, 2 assists).