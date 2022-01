Fenerbahçe weet niet te winnen van trainer Alfons Groenendijk

Zaterdag, 15 januari 2022 om 19:16

Antalyaspor en Fenerbahçe hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk kwam in de 72ste minuut op achterstand, maar iets minder dan tien minuten later werd de stand gelijkgetrokken: 1-1. Door de puntendeling blijft Fenerbahçe steken op de vijfde plek in de Süper Lig, terwijl Antalyaspor vijftiende staat.

Trainer Ismail Kartal had een basisplek ingeruimd voor Ferdi Kadioglu, die na een half uur spelen een gele kaart pakte en in de 85ste minuut naar de kant werd gehaald. In het eerste bedrijf kwam Fenerbahçe nauwelijks in het schouwspel voor: er werd niet één schot geproduceerd. Antalyaspor creëerde wel de nodige mogelijkheden, al slaagde men er niet in om ook maar een van de vijf pogingen om te zetten in een doelpunt. Het duel werd pas halverwege de tweede helft opengebroken.

Aan de linkerkant van het veld mocht José Sosa aanleggen voor een vrije trap. De middenvelder produceerde een gevaarlijk indraaiende bal, die door niemand werd geraakt en plotseling binnenviel: 0-1. Toch bleek het relatief onverwachte doelpunt niet genoeg om de overwinning binnen te halen, want de ploeg van Groenendijk kwam negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog langszij. Opnieuw ging een standaardsituatie vooraf aan de treffer. Na een vrije trap vanaf de rechterkant tastte doelman Berke Özer volledig mis, waarna de bal na een carambole op de rand van de zestien voor de voeten van Dogukan Sinik belandde. Laatstgenoemde haalde overtuigend uit en zorgde voor de 1-1.