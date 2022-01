Grootste EK zaalvoetbal ooit gaat van start zonder publiek

Zaterdag, 15 januari 2022 om 19:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:16

Aanstaande woensdag gaat het grootste EK zaalvoetbal ooit van start. Van 19 januari tot en met 6 februari strijden in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen liefst zestien landen om de Europese titel. Voor het eerst nemen zoveel landen deel aan een Europees eindtoernooi. Door de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk voor toeschouwers om de poulewedstrijden bij te wonen. Toernooidirecteur Gijs de Jong hoopt vanaf de knock-outfase publiek te kunnen verwelkomen in de Ziggo Dome.

“UEFA Futsal EURO 2022 moet zorgen voor de sportieve doorbraak en groei van de zaalvoetbalsport in Nederland", vertelt De Jong. "Uiteraard hadden we gehoopt dat de zestien deelnemende landen voor twee volle stadions in actie zouden komen. Mocht het later in het toernooi alsnog mogelijk zijn om fans te verwelkomen dan gaan wij hier alles aan doen. Als organisatie zijn wij erop ingericht om op een veilige en verantwoorde manier een dergelijk event te organiseren.”

Door de coronamaatregelen zijn toeschouwers voorlopig niet welkom bij sportevenementen. Op 25 januari besluit het kabinet of er meer mogelijk is. Fans die reeds een ticket voor het toernooi hebben bemachtigd, krijgen hun volledige aankoopbedrag gerestitueerd. Mocht blijken dat er toch publiek welkom is tijdens de knock-outfase in de Ziggo Dome, dan krijgen fans die reeds een ticket voor die specifieke wedstrijd hebben gekocht voorrang op de ticketverkoop, zo laat de toernooidirectie weten in een officiële verklaring. De wedstrijden van Oranje, de kwartfinale, halve finale en finale worden live uitgezonden door de NOS.

Nederland komt tijdens het EK uit in Groep A met Oekraïne, Portugal en Servië als tegenstanders. Oranje trapt op woensdag 19 januari om 20.30 uur af met een wedstrijd tegen Oekraïne. De tweede poulewedstrijd staat op zondag 23 januari om 17.30 uur op het programma, als Portugal de tegenstander is. Op vrijdag 28 januari om 20.30 uur wordt de groepsfase afgesloten met de wedstrijd tegen Servië. De drie groepswedstrijden van Oranje worden gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam. In 2014 was Nederland voor het laatst actief op een eindronde, toen in Antwerpen.