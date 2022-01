Feyenoord op twee posities gewijzigd; Grbic in de spits bij Vitesse

Zaterdag, 15 januari 2022 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:46

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De oefenmeester kan niet beschikken over Luis Sinisterra. Zijn plek in de voorhoede wordt ingenomen door Reiss Nelson. Marcos Senesi en Jens Toornstra zitten beiden op de bank. Voorafgaand aan het duel wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de overleden Christian Gyan. Het duel in De Kuip gaat om 20.00 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

In aanloop naar het treffen tussen Feyenoord en Vitesse ging het vooral over Riechedly Bazoer. De verdediger van de Arnhemmers staat in de belangstelling van Feyenoord, maar zag het nog niet tot een akkoord komen. Slot wilde vrijdag tijdens de persconferentie weinig kwijt over de situatie rond Bazoer. "Het is geen geheim dat we geprobeerd hebben om Bazoer te halen", aldus de oefenmeester van Feyenoord. "Dat is nog niet gelukt en al het andere wat ik erover zeg, zou ik niet heel gepast vinden omdat we morgen tegen elkaar spelen. Dat zou ik andersom ook bijzonder vervelend vinden."

Sinisterra viel in De Klassieker van 19 december uit, waardoor de Colombiaan het laatste duel van 2021 (tegen sc Heerenveen, 0-3 winst) moest missen. De buitenspeler is nog altijd niet hersteld en wordt op de linksbuitenpositie vervangen door Nelson, die samen met Bryan Linssen en Alireza Jahanbakhsh de voorhoede vormt. Het middenveld wordt gevormd door Guus Til, Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü, waardoor Toornstra op de bank plaatsneemt. De laatste wedstrijd voor de winterstop begon Toornstra ook op de bank en mocht hij uiteindelijk een kwartier meedoen.

In de achterhoede valt de afwezigheid van Senesi op. De Argentijn is niet fit genoeg en zit net als Toornstra op de bank. Zijn plek in het hart van de defensie wordt ingenomen door Lutsharel Geertruida. De overige verdedigers zijn Marcus Pedersen, Gernot Trauner en Tyrell Malacia. De opvallendste naam bij Vitesse is Adrian Grbic. De Oostenrijker werd deze week aangetrokken door de Arnhemmers en mag het meteen vanaf het begin laten zien. Ook de veelbesproken Bazoer staat gewoon in de basis.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Geertruida, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson

Opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Domgjoni; Buitink, Grbic, Openda