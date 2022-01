Titelkandidaat in KKD dient zich aan na fantastisch afstandsschot

Zaterdag, 15 januari 2022 om 18:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

ADO Den Haag heeft zaterdag zijn imponerende zegereeks in de Keuken Kampioen Divisie vervolgd. De ploeg van Ruud Brood won dankzij een heerlijke pegel van Dhoraso Moreo Klas en een intikker van Thomas Verheydt nipt van TOP Oss: 1-0. Het was de negende overwinning op rij. ADO dient zich door zijn enorme opmars inmiddels aan als serieuze titelkandidaat. Door de zes punten aftrek die de club kreeg van de KNVB is de achterstand op koploper FC Volendam nu nog wel acht punten, maar ADO heeft nog een duel tegoed.

Bij ADO begonnen blikvangers Daryl Janmaat en Ricardo Kishna in de basis, terwijl Eljero Elia na een uur spelen inviel. De thuisploeg ging in de eerste helft nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, met name via voorzetten vanaf de zijkant. Kishna vond daarmee liefst drie keer het hoofd van Thomas Verheydt, die echter niet raak wist te koppen. Sem Steijn kwam wel iets dichterbij dan zijn ploeggenoot: zijn kopbal belandde op de paal.

Zo haalde TOP Oss met moeite zonder schade de rust. In de tweede helft zag Kishna een gevaarlijke vrije trap uit de hoek getikt worden door Norbert Alblas. De doelman van TOP had even later echter geen antwoord op een heerlijke afstandspegel van enorme afstand van Klas: 1-0. ADO had geluk dat TOP-spits Kay Tejan de bal van dichtbij niet achter Luuk Koopmans kreeg, waarna Verheydt het duel met een intikker uit een lage voorzet besliste: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 22 14 7 1 24 49 2 Excelsior 21 13 4 4 22 43 3 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 4 ADO Den Haag 21 15 2 4 26 41 5 Jong Ajax 21 12 4 5 15 40 6 Roda JC Kerkrade 22 10 7 5 15 37 7 De Graafschap 22 11 4 7 9 37 8 FC Eindhoven 22 10 5 7 10 35 9 NAC Breda 22 7 8 7 5 29 10 Jong PSV 22 8 5 9 4 29 11 FC Den Bosch 21 8 2 11 -14 26 12 VVV-Venlo 22 8 2 12 -7 26 13 Telstar 22 5 8 9 -17 23 14 MVV Maastricht 22 7 2 13 -20 23 15 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 16 Jong FC Utrecht 22 6 4 12 -15 22 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 21 4 6 11 -12 18 19 Almere City FC 22 4 5 13 -18 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14