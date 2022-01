Deksel op de neus voor vernieuwd Newcastle; geen speelminuten El Ghazi

Zaterdag, 15 januari 2022 om 17:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:07

Newcastle United heeft de tweede Premier League-zege van het seizoen in de slotfase door de vingers laten glippen. In eigen huis zag het er lang naar uit dat the Magpies een overwinning zouden pakken, maar in de 88ste minuut kwam Watford nog op gelijke hoogte: 1-1. Tegelijkertijd ging Everton met 2-1 onderuit op bezoek bij Norwich City en was Wolverhampton Wanderers met 3-1 te sterk voor Southampton.

Newcastle United - Watford 1-1

De van Atlético Madrid overgekomen Kieran Trippier maakte zijn rentree in de Premier League, terwijl ook Chris Wood, de winterse aanwinst in de spitspositie, direct een basisplek kreeg bij Newcastle. De eerste helft was voor de neutrale kijker bepaald een lust voor het oog, al werd er geen enkel schot op doel genoteerd. Joelinton zorgde in de elfde minuut voor een moment van opwinding met kopbal op de lat en in de achttiende speelminuut volleerde hij rakelings naast. Ook Watford slaagde er niet in de respectievelijke mogelijkheden om te zetten in doelpunten. Zes minuten na rust werd de score geopend door Newcastle. Allan Saint-Maximin profiteerde van een slippertje van Jeremy Ngakia, sneed naar binnen en schoot in de korte hoek raak met een hard schot: 1-0. Toch liet Newcastle de drie punten nog door de vingers glippen. In de 88ste speelminuut zorgde João Pedro op aangeven van Kiko met een fraaie kopbal voor de gelijkmaker: 1-1.

1-1 ?? Newcastle krijgt vlak voor tijd de deksel op de neus. João Pedro kopt heel fraai raak namens Watford...#ZiggoSport #PremierLeague #NEWWAT pic.twitter.com/CohrA3JRrH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

Norwich City - Everton 2-1

Anwar El Ghazi werd afgelopen donderdag officieel onderdeel van Everton en zat direct bij de wedstrijdselectie. De buitenspeler moest echter wel genoegen nemen met een plek op de bank tegen Norwich, waar keeper Tim Krul het doel verdedigde. De thuisploeg genoot al na achttien speelminuten een comfortabele voorsprong. Na een kwartier spelen openden the Canaries op fortuinlijke wijze de score. Joshua Sargent leverde een strakke voorzet af in de doelmond, waar Michael Keane stond en de bal in eigen doel werkte: 1-0. Twee minuten later verdubbelde Norwich de voorsprong. Het was Adam Idah die op aangeven van Brandon Williams een razendsnelle counter omzette in een doelpunt: 2-0. In het tweede bedrijf kwam Everton terug in de wedstrijd. Krul verzuimde een voorzet op de gewenste wijze te verwerken en bokste de bal in de voeten bij Richarlison. De Braziliaan scoorde ter hoogte van de penaltystip op acrobatische wijze: 2-1. Hoewel de bezoekers nog op zoek gingen naar de gelijkmaker, kon een nederlaag niet worden afgewend.

Wolverhampton Wanderers - Southampton 3-1

De wedstrijd had in de eerste helft beide kanten op kunnen vallen, daar de teams aan elkaar gewaagd bleken. Het zat the Wolves acht minuten voor rust mee, toen scheidsrechter Michael Salisbury na VAR-ingrijpen een controversiële penalty gaf. Southampton-verdediger Jan Bednarek leek eerst de bal te spelen, maar gleed door op Rayan Aït-Nouri en werd bestraft. Raúl Jiménez maakte het buitenkansje van elf meter af: 1-0. Na een uur spelen viel de tweede treffer van Wolverhampton dankzij Conor Coady, die zag dat een kopbal van Max Kilman op de paal belandde en in de rebound profiteerde: 2-0. In de 84ste minuut toonde James Ward-Prowse andermaal zijn specialiteit, door Southampton via een schitterende vrije trap terug in de wedstrijd te brengen: 2-1. Adama Traoré gooide de wedstrijd in blessuretijd in het slot met zijn eerste doelpunt van de wedstrijd. De vleugelspits werd gelanceerd door Aït-Nouri en schoot rustig langs Fraser Forster: 3-1.