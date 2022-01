Lewandowski is na megaproductie op recordkoers; St. Juste is goud waard

Zaterdag, 15 januari 2022 om 17:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:31

Robert Lewandowski ligt na zaterdag weer op koers om zijn doelpuntenrecord van vorig seizoen deze voetbaljaargang nóg scherper te stellen. De topspits van Bayern München maakte tegen 1. FC Köln (0-4 winst) een hattrick en staat na 19 competitieduels op 23 goals. Vorig seizoen kwam hij tot 41 treffers, een all-time record in de Bundesliga. Verder was Jeremiah St. Juste bij zijn rentree voor 1. FSV Mainz goud waard door de winnende te maken tegen VfL Bochum (1-0).

1. FC Köln - Bayern München 0-4

Lewandowski scoorde in de negende minuut met het eerste schot van de wedstrijd, nadat de topspits van Bayern precies op het juiste moment vrijgespeeld werd door Thomas Müller: 0-1. Köln was redelijk gewaagd aan de bezoekers, maar kreeg na een half uur een heerlijk schot uit de stuit van Corentin Tolisso om de oren: 0-2. Na rust raakte Jamal Musiala de lat namens Bayern, waarna Lewandowski in de 63ste minuut zijn tweede van de middag maakte. De Pool werd ditmaal handig weggestoken door Leroy Sané en rondde eenvoudig af: 0-3. Köln gaf niet op en werd nog tweemaal gevaarlijk, waarbij Timo Hubers op de lat kopte. Lewandowski voltooide vervolgens zijn hattrick, vrijwel op identieke wijze als bij de derde treffer: een steekbal van Sané op het juiste moment, waarna hij alleen nog hoefde af te werken: 0-4.

Daar is de hattrick ?? 23 doelpunten in 18 wedstrijden.. Is Lewandowski opweg naar een nieuw record? ??#ZiggoSport #Bundesliga #KOEFCB pic.twitter.com/Nmip2MfOWo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

1. FSV Mainz - VfL Bochum 1-0

St. Juste was sinds 3 oktober niet meer in actie gekomen bij Mainz vanwege een slepende schouderblessure, maar werd zaterdag bij zijn rentree direct in de basis gezet. De centrumverdediger zag na een half uur hoe zijn collega Stefan Bell te laat ingreep op Sebastian Polter, die daarvoor een penalty kreeg. De spits van Bochum faalde van elf meter en zag Robin Zentner zijn inzet stoppen. Het moment of fame van St. Juste volgde drie minuten na rust. Na een hoekschop kreeg de voormalig Feyenoorder de bal op negen meter van het doel voor de voeten, waarna zijn schot via de binnenkant van de paal binnen ging: 1-0.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0-2

Leipzig kende een sterke openingsfase en kwam in de elfde minuut op voorsprong via André Silva, die raak schoot uit een strafschop: 0-1. Die werd overigens gegeven omdat Stuttgart-verdediger Konstantinos Mavropanos de bal tegen een uitgestoken arm kreeg. Leipzig liet zich daarna terugzakken, maar Stuttgart wist zich nauwelijks raad met het geboden balbezit. In de zeventigste minuut viel de beslissing. Christopher Nkunku imponeerde met een fantastisch doelpunt, waarbij de vleugelspits zijn tegenstander achter zijn standbeen uitkapte, om beheerst binnen te schieten: 0-2.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 0-0

Trainer Florian Kohfeldt een basisplek ingeruimd voor Wout Weghorst, terwijl Micky van de Ven genoegen moest nemen met een plek op de bank. Bij Hertha kreeg Jurgen Ekkelenkamp de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien. Zeker in het eerste bedrijf was Wolfsburg de bovenliggende partij, al slaagde men er niet het veldoverwicht tot uiting te brengen op het scorebord. Zowel Luca Waldschmidt als Yannick Gerhardt verzuimden hun respectievelijke mogelijkheden het gewenste vervolg te geven. Na rust kwam Hertha bovendrijven, maar uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd. Namens de thuisploeg produceerde Sebastiaan Bornauw nog een gevaarlijk schot op doel; doelman Alexander Schwolow stond echter goed opgesteld en pareerde de inzet. Wolfsburg en Hertha blijven door het doelpuntloze gelijkspel steken op de veertiende en dertiende positie in de Bundesliga.

1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim 2-1

De bezoekers openden sterk in Berlijn en kwamen, kort nadat Stefan Posch de eerste grote kans om zeep hielp, op voorsprong. Na een fraaie passeerbeweging aan de rechterkant van het veld zette Ihlas Bebou de bal voor. Op de rand van het vijfmetergebied poogde Timo Baumgartl het leer weg te werken, maar in plaats daarvan kopte hij raak in eigen doel: 0-1. Zes minuten na de tegentreffer kwam Union Berlin al langszij. Vanaf links bezorgde Bastian Oczipka een voorzet op maat bij Andreas Voglsammer, die met een ferme kopbal de linkerkruising vond: 1-1. Hoffenheim bleef nadien de bovenliggende partij en kreeg onder meer via Andrej Kramaric een uitgelezen mogelijkheid op een nieuwe voorsprong. Het was echter Union Berlin dat in de 73ste minuut toesloeg. Op aangeven van Max Kruse zorgde Grischa Prömel met een rake kopbal voor de 2-1. Rick van Drongelen ontbrak bij de thuisploeg wegens ziekte.