Gianluca Di Marzio: Napoli zoekt rechtstreeks contact met Ajax

Zaterdag, 15 januari 2022 om 16:51 • Jeroen van Poppel

Nicolás Tagliafico staat in de concrete belangstelling van Napoli, zo meldt vermaard transferexpert Gianluca Di Marzio. I Partenopei zochten 'de afgelopen uren' contact met Ajax over de 29-jarige linksback. Een winterse transfer ligt echter moeilijk, omdat de Amsterdammers de Argentijn bij de selectie willen houden.

"Napoli's interesse in Tagliafico is concreet, maar de onderhandelingen met Ajax zijn ingewikkeld", stelt Di Marzio dan ook. Daarmee bevestigt de Italiaanse journalist wat De Telegraaf deze week al meldde: ondanks de reserverol van Tagliafico wil Erik ten Hag de verdediger aan boord houden. De Amsterdammers willen met een zo breed mogelijke selectie de tweede seizoenshelft in, waarin PSV van de eerste plek in de Eredivisie moet worden gestoten.

"Alleen voor de hoofdprijs zal Ajax meewerken", zei Mike Verweij in de podcast Kick-off van het Nederlandse dagblad. Luciano Spalletti wenst bij Napoli een serieuze concurrent voor Mário Rui, die doorgaans de linksbackpositie bij de nummer drie van de Serie A invult. Ook afgelopen zomer was Napoli overigens al in de markt voor Tagliafico, die tot medio 2023 vastligt bij Ajax. Hij speelde 152 wedstrijden voor de Amsterdammers en 36 voor het Argentijnse elftal.