Wedstrijdselectie van Feyenoord verraadt volgende aanstaande transfer

Zaterdag, 15 januari 2022 om 16:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:41

João Carlos Teixeira is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de hervatting van de Eredivisie zaterdag thuis tegen Vitesse. De 28-jarige middenvelder staat op het punt om een transfer te maken, zo weet 1908 te melden. Het Turkse Göztepe is het meest concreet in de markt voor Teixeira.

Teixeira werd door Feyenoord in de zomer van 2020 voor meer dan een miljoen euro weggehaald bij Vitória Guimarães. De Portugees kende onder Dick Advocaat een hoopvol begin en maakte behoorlijk wat minuten in zijn eerste half jaar. Begin 2021 liep Teixeira een zware blessure op, waarna het vanaf maart lastig bleek voor hem om zich in het elftal te knokken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De trainerswissel bij Feyenoord – Arne Slot nam het afgelopen zomer over van Advocaat – betekende de nekslag voor de toekomst van Teixeira in Rotterdam. De middenvelder mocht in de zomer al weg, maar dat lukte toen niet. Slot deed het afgelopen half jaar nauwelijks een beroep op hem: slechts twee optredens. In totaal staat hij op 24 duels voor Feyenoord, waarin hij niet scoorde, maar wel 4 assists leverde.