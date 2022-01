Premier League zet op verzoek Arsenal streep door derby: ‘Dit seizoen stinkt’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 16:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:18

De derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal in de Premier League gaat zondag niet door. Arsenal kan niet genoeg spelers op de been brengen en de Premier League heeft daarom een streep door de wedstrijd tussen de aartsrivalen gezet. De Londense club mist veel spelers door coronabesmettingen, blessures en de Afrika Cup, en diende vrijdag een verzoek in bij de Premier League om de wedstrijd uit te stellen. Dat is gehonoreerd.

Volgens de regels moet een club opdraven als er minimaal dertien spelers en een doelman geselecteerd kunnen worden. Dat is bij Arsenal niet het geval. Dat een deel van de afwezigen om een andere reden dan een coronabesmetting ontbreekt, maakt voor de regels niet uit. “Alle clubs kunnen een verzoek tot uitstel indienen als coronabesmettingen van invloed zijn op personele problemen”, schrijft de Premier League zaterdag in een verklaring.

Game off. What started out as postponements due to a pandemic has now become about clubs not having their best team . The Premier League must stop this now , draw a line in the sand and say all games go ahead unless you have an exceptional amount of CV cases . It’s wrong ??