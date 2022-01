Olivier Letang maakt einde aan transfersoap rondom Sven Botman

Zaterdag, 15 januari 2022 om 15:42 • Daniel Cabot Kerkdijk

Lille OSC gaat geen medewerking verlenen aan een winters vertrek van Sven Botman. Voorzitter Olivier Letang laat zaterdag aan Franse media weten dat een tussentijdse transfer van de verdediger niet aan de orde is, ook al wordt de hoofdprijs geboden. “Sven Botman blijft hier tot het einde van het seizoen”, benadrukt de hoogste sportbestuurder van Lille, dat momenteel op een teleurstellende tiende plaats staat.

“Botman gaat de club niet verlaten. Hij is een belangrijke speler die ons gaat helpen om onze doelen te bereiken”, zei Letang, die formele voorstellen van Newcastle United afsloeg. De ambitieuze Engelse club bood in eerste instantie 35 miljoen euro voor de 21-jarige Nederlander. Daar nam de Noord-Franse club geen genoegen mee en ook een tweede poging van the Magpies was niet afdoende. De financiële situatie noopte Lille alleen overstag te gaan als er een ‘exceptioneel bod’ binnen zou komen.

De hoofdprijs van 48 miljoen euro werd echter niet geboden en Letang heeft nu zelf ook duidelijkheid verschaft, ook al is de winterse transfermarkt nog ruim twee weken geopend. Lille wil in de tweede seizoenshelft, met Botman in de gelederen, Europees voetbal afdwingen. Bovendien staat de club in de achtste finale van de Champions League, waarin Chelsea de tegenstander is. Lille denkt dat zich aan het einde van het seizoen meer gegadigden voor Botman - wiens contract nog loopt tot medio 2025 - zullen melden.

De voorkeur van Botman zou liggen bij een overstap naar AC Milan, dat in de zomer concreet zou willen worden. “Botman is een hele goede speler. Hij speelt echter bij Lille en staat daar tot 2025 onder contract. Hij is natuurlijk niet de enige goede verdediger, maar vanwege de blessure van Simon Kjaer hebben we echt iemand nodig. Of het nou op huurbasis is voor de komende zes maanden of een langetermijnaankoop, dat zien we later wel”, zei directeur Paolo Maldini recent in gesprek met DAZN.