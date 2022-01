Manchester City wint en zet Chelsea op gigantische achterstand

Zaterdag, 15 januari 2022 om 15:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:29

Manchester City heeft een belangrijke stap richting de verovering van de landstitel in de Premier League gezet. Het team van Josep Guardiola was zaterdagmiddag in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor Chelsea, dat de achterstand op de koploper daardoor tot dertien punten ziet oplopen: 56 om 43. Een doelpunt van Kevin De Bruyne gaf de doorslag: 1-0. Liverpool staat momenteel op 42 punten, maar heeft ook twee wedstrijden minder dan the Citizens in de benen.

Chelsea slaagde er in de eerste 45 minuten niet in om ook maar een schot op het doel van Ederson te lossen. Een unicum voor de Londenaren in een Premier League-duel onder leiding van Tuchel en zelfs de eerste keer sinds de ontmoeting met Newcastle United in mei 2018. Hoewel Manchester City de bovenliggende partij was, had de ploeg van Guardiola veel moeite met de compacte en betrouwbaar ogende defensie van Chelsea.

Wat een kans voor Jack Grealish ?? Hij krijgt hem alleen niet langs de uitstekend uitkomende Kepa Arrizabalaga ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCICHE pic.twitter.com/Qe3kXD1VB8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2022

De beste kans van Manchester City kwam enkele minuten voor rust op naam van Jack Grealish, na een fout van Mateo Kovacic. Kepa Arrizabalaga voorkwam met zijn bovenbeen dat het wippertje van de recordaankoop van the Citizens de 1-0 betekende. Chelsea had in de counter meer pijn kunnen doen, zo zag ook een balende Tuchel. Het ontbrak aan precisie bij zowel Romelu Lukaku als Hakim Ziyech, die in het midweekse competitieduel met Tottenham Hotspur (0-1 winst) alleen de laatste 24 minuten meedeed.

Chelsea kwam na rust goed uit de startblokken en Ederson moest al snel in actie komen. Kovacic stuurde Lukaku weg en de spits haalde vervolgens uit met links. Ederson redde voor het eerst en voorkwam de 0-1. In de vermakelijke tweede helft hielden de teams van Guardiola en Tuchel elkaar goed in evenwicht, al ging het meeste gevaar uit van de thuisploeg. Een inzet van Raheem Sterling ging nipt naast en Kepa bracht goed redding na een vrije trap van De Bruyne. Twintig minuten voor tijd, vlak nadat Ziyech was vervangen door Callum Hudson-Odoi, had de Belg meer succes.

De Bruyne bleef overeind na een duel met N’Golo Kanté om de bal en schoot het leer vervolgens fraai in de rechteronderhoek achter Kepa: 1-0. Het was voor de middenvelder alweer zijn vijfde Premier League-treffer tegen zijn voormalig werkgever. De voltreffer gaf ook de doorslag in het Etihad Stadium, al hadden Phil Foden en Sterling met ietwat meer precisie in de slotminuten voor een ruimere zege kunnen zorgen. Liverpool, dat door de twee inhaalduels op eigen kracht op acht punten van Manchester City kan komen, komt zondag in actie tegen Brentford.