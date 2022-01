Transferverbod voor Olympique Marseille na neptransfer Pape Gueye

Zaterdag, 15 januari 2022 om 14:38

De wereldvoetbalbond FIFA heeft Olympique Marseille een transferverbod van een jaar opgelegd voor het aandeel van de club rondom de transfer van Pape Gueye. De club uit de Ligue 1 zou reeds overwegen om beroep aan te tekenen. De FIFA zal daar niet van onder de indruk zijn, daar de 22-jarige Senegalees vrijdag reeds werd geschorst. Daardoor kan hij niet meer in actie kan komen op de Afrika Cup.

Watford had bij de FIFA een klacht ingediend, nadat een transfervrije overgang van Gueye van Le Havre naar de Premier League-club in de zomer van 2020 was afgeketst. In extremis besloot Gueye zijn overeenkomst met Watford niet na te komen om vervolgens naar Zuid-Frankrijk te vertrekken.

Gueye en zijn advocaten beweerden dat zijn toenmalige zaakwaarnemer Bakari Sanogo hem tegen zijn zin in een voorcontract met Watford had laten tekenen. Zo zou Sanogo zijn cliënt misleid hebben door het afgedwongen maandsalaris te presenteren als zijn weeksalaris. Desondanks poseerde de controlerende middenvelder wel op de foto met het shirt van the Hornets.

Zonder Gueye kwam Senegal vrijdag in zijn tweede groepswedstrijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Guinee. Het openingsduel met Zimbabwe werd met 1-0 gewonnen. Gueye mocht toen in het laatste kwartier invallen. Malawi is de derde tegenstander in de groep.