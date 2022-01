Genoa neemt na amper twee maanden al afscheid van Andriy Shevchenko

Zaterdag, 15 januari 2022 om 13:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:19

Genoa houdt Andriy Shevchenko verantwoordelijk voor de sportieve malaise van de voorbije weken. De club uit de Serie A maakt zaterdag via de officiële kanalen bekend dat de samenwerking met de oefenmeester per direct is stopgezet. Shevchenko, 45 jaar, stond amper twee maanden voor de selectie van de huidige nummer negentien van de Serie A. Er is gezien het speelschema van de laagvlieger veel kritiek op de beslissing van de club uit Genua.

Genoa was de eerste club in de trainerscarrière van Shevchenko. Hij begon in 2016 aanvankelijk als assistent bij de nationale ploeg van Oekraïne en werd na enkele maanden gepromoveerd tot bondscoach. Hij bereikte met Oekraïne het EK van afgelopen zomer, waarop Oranje in de groepsfase de tegenstander was. De ploeg van Shevchenko bereikte de kwartfinale van het toernooi, waar Engeland uiteindelijk met 0-4 te sterk was. Shevchenko besloot na het EK zijn contract niet te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Shevchenko ondertekende op 7 november een contract tot medio 2024 met Genoa. Hij was opvolger van Davide Ballardini, die in december 2020 werd aangesteld en i Grifone vorig seizoen in de Serie A wist te houden. De seizoenstart - met één zege, zes remises en vijf nederlagen - maakte een einde aan de vierde termijn van Ballardini als trainer van Genoa.

Onder leiding van Shevchenko ging het echter niet veel beter met Genoa, dat op ranglijst alleen Salernitana onder zich houdt. De hekkensluiter heeft twee punten minder, maar ook twee wedstrijden minder dan Genoa. De club pakte onder de Oekraïner weliswaar slechts drie punten, dankzij drie remises, maar speelde in deze tijdspanne wel tegen onder meer Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo en tweemaal tegen AC Milan.

Tussendoor boekte Genoa wel een bekerzege op Salernitana: 1-0. Afgelopen donderdag maakte AC Milan echter een einde aan het avontuur in de Coppa Italia: 3-1. De clubleiding kiest er desondanks voor om Shevchenko, die in zijn spelersloopbaan tussen 1999 en 2006 en in het seizoen 2008/09 furore maakte bij AC Milan, de deur te wijzen.