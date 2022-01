Hendrix zet streep door transfer ondanks akkoord over transfersom van acht ton

Zaterdag, 15 januari 2022 om 13:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:33

Jorrit Hendrix heeft op het laatste moment afgezien van een mogelijke transfer naar de Major League Soccer, zo meldt Sport-Express. De Russische sportkrant schrijft dat Spartak Moskou een akkoord had bereikt met een niet nader genoemde club uit de Amerikaanse competitie, maar dat de middenvelder vervolgens zelf de stekker uit de transfer heeft getrokken. Voor Hendrix, die het dit seizoen vooral met invalbeurten moet doen bij Spartak, lijkt er geen toekomst meer bij de club te zijn.

Volgens de Russische sportkrant lonkte er voor Hendrix een overstap naar de MLS na een akkoord met een niet nadere genoemde club over een transfersom van acht ton, maar zette de middenvelder zelf op het laatste moment een streep door de transfer. Hendrix maakte in januari vorig jaar de overstap van PSV naar Spartak, maar de overstap naar Rusland is nog geen succes gebleken. Zowel onder Domenico Tedesco, Rui Vitória, als de huidige trainer Paoli Vanoli slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren.

Bij Spartak heeft Hendrix concurrentie van onder anderen Roman Zobnin, Nail Umyarov en Ruslan Litvinov. Hij zal in de komende dagen nog verder in de pikorde zakken, aangezien de Russische club een akkoord heeft bereikt met Krylya Sovetov Samara over een transfer Danil Prutsev, die net als Hendrix het best tot zijn recht komt als controlerende middenvelder.

Hendrix beschikt Spartak nog over een contract tot medio 2024. Gezien het geringe perspectief bij de huidige nummer negen van Rusland, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zijn verbintenis zal uitdienen. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal werd in de afgelopen weken ook gelinkt aan clubs als Antalyspor en Khimki, maar lijkt het seizoen voorlopig af te gaan maken bij Spartak. Ook onder Vanoli moet hij het overwegend doen met invalbeurten. Tijdens de eerste seizoenshelft kwam Hendrix in 11 duels tot 389 speelminuten.