Gewilde Haye laakt handelwijze van NAC Breda: ‘Ik stoor me een beetje’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:50

Als het aan Thom Haye ligt, heeft hij zijn laatste wedstrijd voor NAC Breda gespeeld. De 26-jarige middenvelder kan rekenen op concrete interesse van sc Heerenveen en hoopt dat een transfer zo snel mogelijk rondkomt. NAC houdt vooralsnog echter voet bij stuk en weigert zijn speler te laten vertrekken, hetgeen tot irritatie leidde bij Haye.

Haye sprak vrijdagavond na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Volendam klare taal wat betreft zijn toekomst bij de Bredase club. “Ik ga er eerlijk gezegd van uit dat ik nu mijn laatste wedstrijd voor NAC gespeeld heb”, zei hij voor de camera van ESPN. “Als je kijkt naar hoe het tot nu toe gegaan is, hoe concreet Heerenveen is en wat er nu op tafel ligt, dan verwacht ik eigenlijk wel vanuit NAC dat ze er de komende dagen op een normale manier uit kunnen komen.”

Vertrekt Thom Haye deze week bij @NACnl? ???? "Ik ga ervan uit dat ik vandaag de laatste wedstrijd voor NAC gespeeld heb." pic.twitter.com/RFRbCxiWlF — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2022

“Ik snap heel goed dat NAC ook moet onderhandelen, maar ik stoor me eigenlijk wel een beetje aan de manier waarop het op dit moment gaat”, vervolgde Haye. “Ik denk dat Heerenveen het heel netjes doet en vrij snel en duidelijk communiceert. Ik heb ook met de staf van NAC gesproken en de staf geeft ook aan dat ik klaar ben voor deze stap en dat ze me het gunnen. Ze verwachten dat het eigenlijk wel goed moet komen. Het gaat tot nu toe alleen vrij moeizaam.”

Met het interview voert Haye de druk verder op. Op dit moment bevinden NAC en Heerenveen zich nog in een patstelling. De Friese club heeft sinds begin deze week meerdere biedingen uitgebracht, maar is er nog niet in geslaagd om de impasse te doorbreken.BN DeStem meldde dat een eerste bod door NAC resoluut van tafel werd geveegd en vervolgens weigerde algemeen directeur Martijn Manders een bedrag te noemen waarvoor de middenvelder te koop is. Hij gaf eveneens geen indicatie waar Heerenveen aan moet denken.