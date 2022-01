‘Het was heel raar zonder David Neres, ik ga hem missen bij Ajax’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 11:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:04

Antony gaat zijn landgenoot en vriend David Neres bij Ajax missen. De Amsterdammers maakten vrijdag officieel bekend dat de Braziliaanse aanvaller voor een bedrag van minimaal twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk vertrekt. Antony denkt echter wel dat een transfer van Neres voor zowel hemzelf als Ajax het beste is.

Antony maakte in de zomer van 2020 de overstap van São Paulo naar Ajax en raakte direct bevriend met Neres. “Het was heel raar zonder hem vandaag (vrijdag, red.)”, vertelde Antony voor de camera van ESPN, waar hij werd uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Eredivisie. “Ik heb David gesproken en ben bij hem thuis geweest. Hij is geen vriend, maar een broer voor me.”

Antony ?? Neres "Hij is geen vriend, maar een broer voor me." — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2022

“Ik ga hem missen, maar dit is het beste voor hem en voor Ajax", vervolgde Antony. “Ik zal David blijven volgen, ik hoop dat hij bij Shakhtar zal groeien. We weten hoe goed hij is. We zullen elkaar in de vakantie weer zien, ik wens hem het allerbeste. Ik en mijn familie zijn erg op hem gesteld. Ondanks de afstand blijft hij in mijn hart.” Ook op Instagram liet de Braziliaans international zich lovend uit over Neres. “Veel succes met je nieuwe uitdaging, broer”, schreef Antony. “Ik zal altijd voor je blijven juichen. Bedankt voor je vriendschap en het samenwerken iedere dag. Ik hou van je en ik zal je gaan missen.”

Antony kent een sterk tweede seizoen bij Ajax. Zo was hij tijdens de eerste seizoenshelft in de Eredivisie in veertien wedstrijden goed voor zes goals en één assist, terwijl hij in de Champions League een van de uitblinkers in de ploeg van trainer Erik ten Hag was met twee goals en vier assists in vijf duels. Dankzij zijn sterke spel mag Antony zich opmaken voor de aankomende interlands van Brazilië. De Braziliaan kreeg een uitnodiging van bondscoach Tite. De Seleção neemt het op 27 januari tegen Ecuador op en op 2 februari wacht een ontmoeting met Paraguay. Brazilië is al gekwalificeerd voor het WK in Qatar, dat eind 2022 wordt gehouden.