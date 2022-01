Maakt Axel Kei, 14 jaar en 15 dagen (!), wel de verwachtingen waar?

Zaterdag, 15 januari 2022 om 09:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:48

Axel Kei is vanaf nu de jongste sporter ooit in de Verenigde Staten met een profcontract. De aanvaller heeft zich op een leeftijd van veertien jaar voor twee seizoenen aan Real Salt Lake in de Major League Soccer verbonden. Hij snoept het record van jongste sporter in de Verenigde Staten met een profcontract af van Freddy Adu.

Adu was in 2004 153 dagen ouder dan Kei nu is toen hij zijn eerste profcontract tekende bij DC United. De Amerikaans-Ghanese voetballer, nu 32 jaar, kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken. Na omzwervingen bij vijftien werkgevers, waaronder Benfica en AS Monaco, zit de aanvaller al bijna een jaar zonder club en lijkt zijn carrière stilaan voorbij.

14 years and 15 days old. We've got the youngest Homegrown in @MLS history. — Real Salt Lake (@realsaltlake) January 14, 2022

Kei werd geboren in Ivoorkust en groeide op in Brazilië. In 2017, op negenjarige leeftijd, maakte hij met zijn familie de oversteek naar San Diego. In oktober maakte Kei al zijn opwachting tijdens het competitieduel tussen Real Monarchs (het tweede elftal van Real Salt Lake) en Colorado Springs Switchbacks. Op dat moment was het toptalent slechts 13 jaar en 282 dagen oud.

Kei was met zijn dertien jaar destijds al de jongste debutant ooit in een profcompetitie in de Verenigde Staten. Nu is hij met veertien jaar en vijftien dagen ook de jongste sporter met een profcontract.