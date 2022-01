Ihattaren blikt terug: ’Mijn moeder was in shock van Koeman’

Mohamed Ihattaren staat nog altijd achter zijn keuze voor het Nederlands elftal. Het was Ronald Koeman die ervoor zorgde dat de middenvelder in november 2019 niet hoefde na te denken over een keuze tussen Oranje en het nationale team van Marokko. De toenmalig bondscoach kwam naar De Herdgang om met Ihattaren te praten. “Toen hij voor mij aan tafel zat, tikte ik mijn broer onder de tafel gelijk al met mijn knie aan: dit wordt een ja”, vertelt de middenvelder zaterdag in De Telegraaf.

Ihattaren stelde zijn keuze toentertijd uit vanwege de situatie van zijn zieke vader, die inmiddels is overleden. Hij kijkt nog altijd positief terug op de kennismaking met Koeman, evenals zijn familie. “Ro-nald Koe-man. Als zó iemand zo voor je gaat, dan kan ieder ander zijn mening je gestolen worden”, benadrukt de middenvelder. “Mijn moeder was erbij en zij was helemaal in shock. Ze kijkt haar leven lang al voetbal. Wie kent Koeman niet? Ze schrok dat ze hem voor haar zag, echt een mooi moment.”

Bondscoach Ronald Koeman had de afgelopen tijd regelmatig contact met Mohamed Ihattaren en @PSV. 'We hebben er alles aan gedaan om kans te maken op deze keuze' pic.twitter.com/WrgY6FPiBc — OnsOranje (@OnsOranje) November 3, 2019

Ihattaren werd destijds ook opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar het kwam uiteindelijk niet tot een debuut. Vanwege zijn moeilijke situatie bij PSV koos Frank de Boer, de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Koeman, ervoor om Ihattaren niet te selecteren. Ihattaren maakte echter ook niet zijn debuut voor Jong Oranje en er ging ook een streep door het EK Onder 21. De Boer sprak met Ihattaren toen hij een bezoek bracht aan De Herdgang. “Dat vond ik netjes. Hij zei: je wordt nu niet opgeroepen, je speelt te weinig en hebt akkefietjes met de trainer.”

“Dus ik dacht: geen probleem, dan zit ik sowieso bij Jong Oranje en ga ik daar vlammen. Maar ik bleek niet eens in de voorselectie te zitten richting het jeugd-EK. De vóórselectie. Daar schrok ik van. Of ik er later aan heb gedacht voor Marokko te kiezen? Als ik mijn keuze heb gemaakt, dan heb ik mijn keuze gemaakt. Die keuze kwam uit m’n hart.” Bondscoach Erwin van de Looi zag ook bij Jong Oranje veel concurrentie voor Ihattaren, die nog niet eerder onder hem speelde. Hij koos daarom op het EK voor vertrouwde namen.

“Erwin heeft dat goed uitgelegd", zei De Boer in maart vorig jaar. “Maar het is wel heel sneu voor Mo dat hij ook daar buiten de selectie valt. De bal ligt nu bij Mo. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook zo ziet. Ik hoop dat we de komende weken weer de Mo gaan zien die we allemaal nog in gedachte hebben." Ihattaren speelde op 24 april vorig jaar echter zijn allerlaatste wedstrijd in het profvoetbal: een invalbeurt van zeven minuten in het duel tussen PSV en FC Groningen (1-0). Hij vertrok voor een bedrag van 1,9 miljoen euro naar Juventus, dat de tiener direct bij Sampdoria stalde.

Bij de club uit Genua ging het mis. De spelmaker stond er naar eigen zeggen helemaal alleen voor en besloot in oktober zonder overleg terug naar Nederland te gaan. Bij zijn terugkeer wisselde Ihattaren van zaakwaarnemer - hij ruilde Mino Raiola in voor Ali Dursun - en inmiddels werkt hij aan een terugkeer. Er gaan geruchten dat Ihattaren anderhalf jaar op huurbasis voor FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad, gaat spelen.

"Mijn moeder vroeg zelfs aan mij: voetbal je nog? Ze snapt er niets meer van", zegt Ihattaren in het dagblad. "Maar daar wil ik snel verandering in brengen. Daarvoor zal ik in de spiegel moeten kijken. Ik wil slagen in de absolute top zodat mijn moeder weet dat ik een zoon en topsporter ben waar ze trots op kan zijn.”