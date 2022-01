Tonny Vilhena lijkt bijna zes jaar na dato alsnog naar LaLiga te gaan

Zaterdag, 15 januari 2022 om 08:08 • Daniel Cabot Kerkdijk

Tonny Vilhena is dicht bij een transfer naar Espanyol, zo melden media in Rusland. De middenvelder van FK Krasnodar werd recent in verband gebracht met een rentree bij Feyenoord, dat naar versterking voor het middenrif op zoek is. Vilhena wordt in De Kuip gezien als een alternatief voor topprioriteit Riechedly Bazoer, indien de gesprekken met Vitesse definitief vastlopen. Vilhena lijkt echter in Spanje aan de slag te gaan.

Volgens de laatste berichten uit Rusland zal de transfer van Vilhena naar Espanyol volgende week worden afgerond. De club uit Barcelona voerde in het voorjaar van 2016 al diverse gesprekken met de middenvelder over een meerjarig contract. Vilhena beschikte op dat moment over een aflopend contract met Feyenoord en leek transfervrij te gaan vertrekken. Uiteindelijk tekende de middenvelder alsnog bij tot de zomer van 2018 in De Kuip, om nog geen jaar later een contractverlenging tot medio 2020 te ondertekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vilhena ging uiteindelijk twee jaar geleden voor negen miljoen euro van Feyenoord naar FK Krasnodar en zette zijn handtekening toen onder een contract tot medio 2024. Met Krasnodar maakte hij de afspraak om na twee jaar weer te mogen vertrekken, maar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Russische competitie werkte afgelopen zomer toch niet mee. Deze maand lijkt FK Krasnodar toch medewerking te willen verlenen en lijkt het Estadi Cornellà-El Prat zijn bestemming te gaan worden.

Espanyol keerde afgelopen zomer terug in LaLiga, na een verblijf van een seizoen op het tweede niveau. De ploeg van trainer Vicente Moreno is momenteel op een elfde plaats terug te vinden.