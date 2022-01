Owen Wijndal draait rollen om: ‘Daar zie ik mezelf wel spelen, mooie club, man’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 07:25

Owen Wijndal wil komende winter het WK in Qatar meemaken met het Nederlands elftal. De laatste twee maanden heeft de linkerverdediger van AZ naar eigen zeggen ‘weer laten zien hoe goed hij is en dat hij erbij hoort’. Het wordt dan ook een belangrijk kalenderjaar voor de pas 21-jarige aanvoerder van de Alkmaarse club. Een zomerse transfer bleef uiteindelijk uit en zeker met oog op het WK zal hij de Noord-Hollanders ook komende zomer niet zomaar verruilen voor een andere club. “Die club moet gewoon in mijn profiel passen.”

In een interview met De Telegraaf koos Wijndal ervoor om de rollen om te draaien en aan de journalist te vragen welke club hij bij hem als toekomstige werkgever vond passen. Daar kwam Atlético Madrid als antwoord uit. “Zie ik mezelf wel spelen”, erkent de verdediger van AZ. “Mooie club, man. Beetje dat gif, beetje met de scheids klagen, beetje tackles maken… Vind ik ook mooi. Zij hebben het resultaatvoetbal tot kunst verheven: 1-0 voorkomen, inzakken en verdedigen maar. Prachtig.”

Wijndal, goed voor elf A-interlands, benadrukt dat hij niet met een transfer bezig is en dat hij heel hoog inzet. “Kijk: ik wil graag het WK meemaken. Als ik dan volgend seizoen ergens op de bank ga zitten, wordt het WK een lastig verhaal. Ik hoef ook niet zo nodig een transfer te maken puur ’om de transfer’. Daarvoor zit ik hier te goed, ik verruil AZ niet zomaar voor een club. Het moet écht top zijn.”

Een voorkeur voor een land of een competitie heeft Wijndal, die een contract tot medio 2023 heeft, niet. “Ik heb het gevoel dat ik in elke competitie kan spelen. Ik heb power en kan goed voetballen. Door mijn veelzijdigheid ben ik geschikt voor iedere competitie.” Wijndal heeft het gevoel dat het niet helpt om er dagelijks mee bezig te zijn. “Ik kan dat best wel goed ’uitzetten’. Eigenlijk heb ik er gewoon een beetje schijt aan, ik zie het allemaal wel. Laat mij maar lekker mijn eigen ding doen.”

Waar Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Myron Boadu en Marco Bizot in de zomer hun droomtransfer maakten, bleef een overstap van Wijndal juist uit. Daar wil hij niet zielig over doen. “Ik had hoogstens het gevoel dat ik er klaar voor was. Dat is wat anders dan een vertrekwens, zoals zo vaak werd gesuggereerd. Dat ik ben achtergebleven klinkt ook zo zielig en dramatisch. Ik ben er gewoon nog (...)”