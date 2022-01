Haaland is openhartig over geruchten en haalt uit naar Dortmund

Erling Braut Haaland voelt zich onder druk gezet door Borussia Dortmund, zo onthulde de 21-jarige topspits vrijdagavond na afloop van de klinkende zege tegen SC Freiburg (5-1). Haaland, die zelf twee doelpunten maakte, bevestigt de berichtgeving van BILD dat Dortmund er alles aan doet om hem een nieuw contract te laten ondertekenen. "Ze dwingen me om dingen te beslissen", aldus de Noor tegenover Viaplay.

Door de ontsnappingsclausule in zijn contract kan Haaland komende zomer voor 75 miljoen euro een overstap maken. Met een ongelofelijke doelpuntenproductie van 78 in 77 duels voor Dortmund heeft de aanvaller de clubs voor het uitzoeken. Dortmund doet sinds deze week een wanhoopspoging om Haaland tóch bij te laten tekenen en biedt hem volgens BILD een jaarsalaris van twintig miljoen euro. Daarmee zou hij met afstand de best betaalde speler van de club worden.

Haaland vertelde er bij de Noorse tv openhartig over. "In de afgelopen zes maanden heb ik ervoor gekozen om niets te zeggen, uit respect voor Dortmund en voor alle supporters. Ik heb iedereen in de wereld laten praten en ik wil me alleen maar concentreren op voetbal, maar ik merk dat de club me pusht om dingen op gang te brengen. Ik wil eigenlijk alleen maar voetballen, maar ze dwingen me om dingen te beslissen. Ze zetten me onder druk, waardoor ik waarschijnlijk binnenkort wel iets op gang móét brengen."

Sky Sports meldde deze week dat Manchester City uitstekende papieren heeft voor Haaland, terwijl de Spaanse media veelvuldig blijven schrijven over de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona en Real Madrid. "Dortmund wil een antwoord op de vraag waar ik de komende seizoenen zal spelen", aldus Haaland. "Ik heb sinds afgelopen herfst gezegd dat ik me op voetbal wil concentreren. Als er andere dingen in je hoofd komen, dan wordt het moeilijk. Wanneer ik een antwoord heb? Nu niet, in ieder geval. We zitten in een periode van zware wedstrijden en ik wil gewoon wedstrijden spelen."