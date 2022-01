Kasper Dolberg zet OGC Nice op het juiste spoor; drie Nederlanders doen mee

Vrijdag, 14 januari 2022

OGC Nice heeft vrijdagavond geen steek laten vallen in de strijd om de bovenste plaatsen in de Ligue 1. De nummer twee van Frankrijk won met 2-1 van Nantes, dat negende staat. Door de zege heeft Nice drie punten meer dan de nummer drie Olympique Marseille, die nog wel twee duels tegoed heeft. Koploper Paris Saint-Germain heeft acht punten meer dan Nice en een wedstrijd minder gespeeld. Justin Kluivert en Pablo Rosario hadden een basisplaats bij Nice, terwijl Calvin Stengs een kwartier voor tijd inviel.

Hoewel Nantes een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag verdedigde, kwam La Maison Jaune na twintig minuten op achterstand. Dante kopte de bal tegen de uitgestoken arm van Abdoulaye Sylla, waardoor scheidsrechter Ruddy Buquet naar de strafschopstip wees. Vanaf elf meter schoot Kasper Dolberg snoeihard raak door het midden. In de slotminuut van de eerste helft kwam Nantes langszij: Andrei Girotto schoot een vrije trap vanaf een dikke 25 meter laag onder de muur; doelman Walter Benítez kreeg zijn hand tegen de bal, maar dat was niet voldoende om de 1-1 te voorkomen.

In de openingsfase van de tweede helft was Kluivert een bron van dreiging, al liet zijn controle over de bal enkele keren te wensen over. Nice wist desondanks op 2-1 te komen: tien minuten na de rust begon Khéphren Thuram vanaf zijn eigen helft aan een sprint en reikte hij tot ver op de vijandelijke helft. Thuram ging vervolgens een één-twee aan met Amine Gouiri en had in het strafschopgebied de ruimte om de rechterhoek uit te zoeken. Invaller Andy Delort liet een goede kans op de 3-1 liggen, waarna Nantes een stuk gevaarlijker werd. Het laatste balcontact van de wedstrijd, een kopbal van Yannis M'Bemba, leverde net geen gelijkmaker op.

