PEC Zwolle begint 2022 uitstekend en verergert dramatische reeks Willem II

Vrijdag, 14 januari 2022 om 21:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:09

Het nieuwe kalenderjaar is voor PEC Zwolle goed begonnen. De hekkensluiter van de Eredivisie won door een dubbelslag van Thomas van den Belt met 2-0 van Willem II en staat daardoor op negen punten in de Eredivisie. PEC boekte de eerste overwinning sinds 23 oktober (1-0 tegen Heracles Almelo). Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam, die allebei dertien punten hebben, zijn na de zege wat beter in zicht. Willem II leed de tiende officiële nederlaag op rij en staat veertiende.

Vanwege meerdere positieve coronatests stond de wedstrijd op losse schroeven, maar de KNVB gaf geen gehoor aan het verzoek van PEC om de wedstrijd te annuleren. De opstelling van PEC bevatte uiteindelijk veel bekende en Eredivisie-waardige namen. Negen van de elf spelers met een basisplek in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse (1-0 nederlaag) van 21 december stonden weer aan de aftrap; aanvallers Slobodan Tedic en Luka Adzic werden vervangen door Gervane Kastaneer en Oussama Darfalou, al zat Tedic wel op de bank.

Gaandeweg de eerste helft nam PEC het initiatief in handen en werd de thuisploeg steeds dreigender. Na 25 minuten resulteerde het overwicht in de openingstreffer, al kwam het doelpunt ook door een gebrekkig oriëntatievermogen van Derrick Köhn. De verdediger was zich in het strafschopgebied niet bewust van de nabijheid van de fel afjagende Bram van Polen, die de bal veroverde en Thomas van den Belt bediende aan zijn linkerzijde. De middenvelder liet de hoge bal knap op zijn voet vallen en vond de linkerhoek. Hij bepaalde daarmee meteen de ruststand.

De voorsprong van PEC bij de rust was verdiend. Willem II oogde immers lusteloos, ongeïnspireerd en creëerde nauwelijks kansen. In het eerste halfuur na de pauze kwam ook PEC er nauwelijks aan te pas, maar daarna was de thuisploeg weer vaker te vinden in en rondom het vijandelijke strafschopgebied. Doelman Timon Wellenreuther van Willem II nam het zekere voor het onzekere na een opmerkelijke bal van Darfalou en tikte het leer over de lat; dertien minuten voor tijd werd het alsnog 2-0, toen Van den Belt na goed voorbereidend werk van Darfalou zijn tweede doelpunt van de avond maakte.